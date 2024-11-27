В Украине его приговорили к 10 годам заключения: что говорил о войне путинист Машков

Актер призывает бомбить украинские города

Владимир Машков – российский актер, режиссер, художественный директор Московского театра имени Табакова и украинофоб. В отличие от своей дочери мужчина поддерживает полномасштабное вторжение России в Украину и призывает к бомбардировкам наших городов.

"Телеграф" собрал высказывания путиниста о войне и какой была реакция украинских правоохранительных органов.

Что говорит о войне Машков

Российский актер поддержал аннексию Крыма страной-агрессором в 2014 году. Также он ездил на остров, нарушая пересечение государственной границы Украины в 2017 году, и за это попал в базу Миротворца. Позже Машков высказался за вооруженную агрессию России на Донбассе и признал псевдоформирование "ЛДНР".

В 2022 году актер не осудил полномасштабное вторжение России в Украину. В знак поддержки мужчина повесил георгиевскую ленту на фасаде Московского театра Олега Табакова, где работает художественным руководителем, в форме большой буквы "Z". За такие действия Машков попал в международные санкционные списки.

В конце 2023 года актера избрали сопредседателем "избирательного штаба" Путина на выборах президента России. Так, он ездил по городам страны-агрессора, а также оккупированным Россией населенным пунктам, где продвигал путинский режим и идею воевать против Украины. К тому же он говорил о том, что нужно бомбить гражданскую инфраструктуру нашего государства.

Фото из сети

Во время своего визита на оккупированную Луганщину Машков рассказывал, что в войне виноваты "нелюди". Однако Путина или его приспешников россиянин не назвал. Он выступал перед местными в футболке с буквой Z, являющейся символом российских преступников. К тому же, Машков распространял пропагандистский миф, что Донецк и Луганск — это якобы российская территория.

Скришот с видео

"Эта ситуация, в которую заставила нас всех зайти мир нелюдей. Вот мы и должны восстановить свое человеческое имя ради памяти тех парней, девочек, которые невинно здесь погибли, продолжают погибать, защищая нашу общую родину", — сказал он.

Фото из сети

После этого СБУ объявила Машкову о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, пропаганде войны и нарушении правил въезда на временно оккупированную территорию. В 2024 году Машкова признали виновным по этим статьям и приговорили к 10 годам лишения свободы заочно. Также у него должны конфисковать квартиру в Одессе.

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