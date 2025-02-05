РФ наращивает атаки дронами на границе, их количество уже превышает артобстрелы: в ГПСУ рассказали детали

Россияне продолжают обстреливать приграничные районы Украины

Российские военные увеличивают использование беспилотников на приграничных территориях Украины. В отдельные дни количество атак дронами уже превышает артиллерийские обстрелы.

Об этом в эфире "День.Live" рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко. По его словам, основными регионами, где возросло количество обстрелов беспилотниками, являются Сумщина, Черниговщина и Харьковщина.

Силы обороны Украины отвечают ударами и постоянно мониторят границу, чтобы выявлять места запусков.

"До 2022 года, до полномасштабного вторжения, пограничники не имели у себя на вооружении ни артиллерии, ни достаточного количества минометов, в частности, не имели и реактивных систем залпового огня. Сейчас все это есть для того, чтобы уничтожать врага и по линии границы, и на линии фронта", — заявил он.

В оперативном командовании "Север" сообщили, что за прошедшие сутки враг совершил 69 обстрелов приграничных районов Украины из разных видов вооружений. В сообщении отмечается, что большая часть этих ударов, вероятно, была произведена сбросами неизвестных взрывных устройств и FPV-дронами. В результате ударов погиб один гражданский человек, еще трое получили ранения.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что армия Беларуси направила на границу с Украиной свои войска – численность личного состава насчитывает около 1500 человек.