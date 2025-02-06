Невиданная роскошь и нарушение всех правил ради украинки: как выглядит могила Роксоланы и чем она особенна

Турецкий султан нарушил все правила и традиции ради любимой женщины

Хасеки Хюррем-султан, более известная как Роксолана — привилегированная наложница, а позже законная супруга Сулеймана I Пышного, султана Османской империи. Она первая хасеки-султан, основательница эпохи женского султаната, одна из самых влиятельных женщин в истории Османской империи. И, как известно, Роксолана имела украинское происхождение.

"Телеграф" расскажет, где похоронена выдающаяся женщина Османской империи Роксолана, которая по происхождениею была украинкой. И почему ее гробница такая особенная.

Где находится могила Роксоланы и чем она особенна

Роксолана была самой любимой женой могущественного султана Сулеймана Пышного и матерью его преемника – Селима II. Она умерла 15 апреля 1558 года в возрасте около 50 лет. Смерть любимой женщины стала настоящей трагедией для Сулеймана. И он сделал все, чтобы достойно почтить ее память.

Согласно историческим данным, Роксолана умерла в Старом дворце Стамбула, где находилась женская больница, в которой она провела свои последние дни, страдая от болей. Гроб с ее телом под молитвы стамбульцев перенесли в новую мечеть султана Сулеймана — Сулеймания. А похоронили Роксолану возле специальной стены кибли — это место в направлении на Каабу, который соблюдается во время мусульманской молитвы.

Изначально над могилой Роксоланы натянули большой шатер, а через год по приказу султана Сулеймана именитый архитектор Синан возвел роскошную гробницу. Это была восьмигранная усыпальня с заостренной баней, опирающейся на колонны из белого мрамора и порфира.

Внутри стены гробницы Роксоланы султан Сулейман украсил невероятными панно весеннего сада из темно-синего, голубого, белого и красного изникского кафеля. А каждую из белоснежных розет инкрустировали бесценным изумрудом – любимым самоцветом Роксоланы.

Кроме того, вокруг гробницы Роксоланы султан распорядился высадить красивый розарий, ведь она любила розы, а сам Сулейман называл любимую этим цветком и "весной своей жизни". И все это роскошество для любимой султан сделал вопреки всем правилам и традициям.

Главная особенность могилы Роксоланы в том, что она стала первой женой султана, которую упокоили в собственном мавзолее. До этого султанских наложниц хоронили в провинциях отдельно от мужчины. Более того, после смерти любимой султан Сулейман в память о ней построил в Эдирне храмовый комплекс.

Сам правитель Османской империи пережил любимую Роксолану на 8 лет и после смерти его похоронили рядом с ней. Однако вся роскошь гробницы Сулеймана и Роксоланы до наших дней не сбереглась.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит памятник Соньке Золотой Ручке и где он находится. На ее могилу приносят монеты и цветы.