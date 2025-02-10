Кимоно, безрукавка и нелепое вечернее платье: как одевалась Людмила Путина, когда была первой леди (фото)

Самые странные образы экс-первой леди РФ, когда она была женой Путина

Людмила Путина — бывшая жена российского президента Владимира Путина и соответственно, бывшая первая леди РФ. Они развелись в 2014 году и после этого Людмила пропала из информационного пространства. Однако, она запомнилась своими странными нарядами и нелепым стилем в роли первой леди.

"Телеграф" расскажет, как одевалась и выглядела Людмила Путина во время брака с Путиным и в роли первой леди.

Людмила Путина — странный стиль и нелепые наряды

Путин женился на Людмиле Шкребневой в 1983 году. Она была обычной женщиной и ничем не отличалась от других советских женщин. Первой леди Людмила Путина была в период с 7 мая 2012 по 6 июня 2013 года и за это время запомнилась своими иногда откровенно нелепыми нарядами.

Людмила Путина никогда не была "красивым фасадом" президентской жизни, мягкая и домашняя женщина, она часто поддавалась критике за неподобающие наряды и безвкусицу. А еще многие говорили, что она выглядит намного старше мужа-президента.

Людмила Путина и ее нелепые наряды. Фото: Getty Images

И смотря на архивные фото сомнений не возникает — у Людмилы Путиной явно не было чувства стиля, а к помощи стилистов она почему-то не прибегала. Поэтому и выглядела, как обычная домохозяйка в простых нарядах.

Так, на одном из архивных фото с молодости Людмила позирует с мужем в простяцкой белой безрукавке с воротником.

Людмила и Владимир Путины. Фото: Getty Images

Как-то Людмила сопровождала Путина на встрече с королевой Елизаветой II и решила, что будет хорошей идеей нарядится в "монаршем" стиле. Однако, как видно на снимках с той встречи, получилось у нее не совсем хорошо. Этот белый кружевной наряд и странную шляпу тогда еще долго обсуждали в светской хронике.

Людмила и Владимир Путины на встрече с королевой Елизаветой. Фото: Getty Images

А во время визита с мужем в Японию, Людмила решила почтить принимающую сторону, нарядившись в национальный костюм — кимоно. Примечательно, что на той встрече все остальные присутствующие выглядели по-светски, только Людмила выделялась. Это также стало причиной сплетен и пересудов в СМИ.

Людмила Путина надела кимоно

Кроме того, в сети гуляет фото Людмилы Путиной в нелепом вечернем платье коричнево-бордового цвета и странной текстуры. Этот наряд сам по себе выглядит очень странно, а на первой леди РФ вообще смотрелся смешно и безвкусно.

Людмила и Владимир Путины. Фото: Getty Images

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