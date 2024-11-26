Он уже служил в КГБ: как Путин и его жена Людмила выглядели в день свадьбы (фото)

Спустя 30 лет российский диктатор и его жена развелись

Владимир Путин — известный во всем мире российский диктатор, который в феврале 2022 года начал не спровоцированное полномасштабное вторжение в Украину. Более 40 лет назад даже у такого монстра была простая человеческая свадьба, а в сети сохранились архивные фото с этого праздничного дня.

"Телеграф" расскажет, каким был Путин и его жена Людмила в день их свадьбы. И когда они развелись.

Свадьба Путина и Людмилы Шкребневой

Свадьба Владимира Путина и Людмилы Шкребневой состоялась в 28 июля 1983 года. На момент взятия брака женщине было 25 лет и она работала стюардессой, а Путину уже стукнуло 30 лет и он уже в то время строит свою карьеру в органах КГБ. Известно, что свадьбу гуляли два дня — сначала с родными и близкими, а на второй день с коллегами Путина по службе.

Как и многие советские люди, молодожены выбрали скромные свадебные наряды. Так, будущей президент России позирует на свадебных фото в классическом костюме с белой рубашкой и полосатым галстуком. А его избранница Людмила выбрала легкое белое платье с кружевом, дополненное короткой пышной фатой.

Стоит отметить, что брак Владимира и Людмилы Путиных продолжался почти 30 лет. За это время они родили двоих дочерей — Марию и Екатерину, который теперь Путин не сильно афиширует. Спустя почти 30 лет президент РФ и его жена заявили о разводе. Это произошло в июне 2013 года. После этого Путину не раз приписывали роман с гимнасткой Алиной Кабаевой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Петр Порошенко и его жена выглядели в день свадьбы. Тогда экс-президент был еще не сивочолый.