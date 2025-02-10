Кімоно, безрукавка і безглузда вечірня сукня: як одягалася Людмила Путіна, коли була першою леді (фото)

Найдивніші образи експершої леді РФ, коли вона була дружиною Путіна

Людмила Путіна — колишня дружина російського президента Володимира Путіна і, відповідно, колишня перша леді РФ. Вони розлучилися у 2014 році і після цього Людмила зникла з інформаційного простору. Проте, вона запам’яталася своїм дивним вбранням і безглуздим стилем у ролі першої леді.

"Телеграф" розповість, як одягалася та виглядала Людмила Путіна під час шлюбу з Путіним та у ролі першої леді.

Людмила Путіна — дивний стиль і безглузде вбрання

Путін одружився з Людмилою Шкребневою в 1983 році. Вона була звичайною жінкою та нічим не відрізнялася від інших радянських жінок. Першою леді Людмила Путіна була в період з 7 травня 2012 по 6 червня 2013 року і за цей час запам’яталася своїми іноді відверто безглуздими вбраннями і образами.

Людмила Путіна ніколи не була "красивим фасадом" президентського життя, м’яка та домашня жінка, вона часто піддавалася критиці за неналежні вбрання та несмак. А ще багато хто говорив, що вона виглядає набагато старшою за чоловіка-президента.

Людмила Путіна та її безглузде вбрання. Фото: Getty Images

І, дивлячись на архівні фото, сумнівів не виникає — у Людмили Путіної явно не було почуття стилю, а до допомоги стилістів вона чомусь не вдавалася. Тому й виглядала, як звичайна домогосподарка у простих вбраннях.

Так, на одному з архівних фото з молодості Людмила позує з чоловіком у простецькій білій безрукавці з коміром.

Людмила та Володимир Путіни. Фото: Getty Images

Якось Людмила супроводжувала Путіна на зустрічі з королевою Єлизаветою II і вирішила, що буде гарною ідеєю вбратися в "монаршому" стилі. Однак, як видно на знімках з тієї зустрічі, вийшло не зовсім добре. Це біле мереживне вбрання і дивний капелюх тоді ще довго обговорювали у світській хроніці.

Людмила та Володимир Путіни на зустрічі з королевою Єлизаветою. Фото: Getty Images

А під час візиту з чоловіком до Японії, Людмила вирішила вшанувати приймаючу сторону, вдягнувшись у національний костюм — кімоно. Примітно, що на тій зустрічі решта присутніх виглядала по-світськи, тільки Людмила виділялася. Це також стало причиною пліток та пересудів у ЗМІ.

Людмила Путіна одягла кімоно

Крім того, в мережі гуляє фото Людмили Путіної у безглуздій вечірній сукні коричнево-бордового кольору та дивної текстури. Це вбрання саме по собі виглядає дуже дивно, а на першій леді РФ взагалі виглядало смішно і безглуздо.

Людмила та Володимир Путіни. Фото: Getty Images

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