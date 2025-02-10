ФСБ задержала украинскую чемпионку по пауэрлифтингу в Воронеже. В чем ее обвиняют

Задержание украинской чемпионки стало частью спецоперации ФСБ

Чемпионку Украины 2021 года по пауэрлифтингу Юлию Лемещенко задержали в российском Воронеже. Спецслужбы РФ обвиняют женщину в подготовке терактов.

По версии ФСБ, 41-летняя спортсменка планировала покушения на российских офицеров и диверсии на промышленных объектах. Об этом сообщают российские СМИ.

Задержание украинской чемпионки стало частью спецоперации ФСБ, во время которой были задержаны еще три женщины в Севастополе и Ростове-на-Дону. 7 февраля ФСБ обнародовало признание всех задержанных, включая Лемещенко. Впрочем, как пишут СМИ, есть основания полагать, что показания могли быть получены под давлением.

Также сообщается, что Юлия Лемещенко родилась в городе Старый Оскол и имеет российское гражданство. Она будто бы готовила теракты по заданию ВСУ, чтобы получить украинское гражданство. В Украину спортсменка переехала в 2014 году, поселившись в Харькове.

Хотя информация о задержании появилась еще в январе, подробности стали известны только сейчас. Пока спортсменка находится в СИЗО, куда не пускают ее родственников.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что американец жил в Украине и сливал ФСБ данные об ВСУ. Он сам рассказал о своих "подвигах".