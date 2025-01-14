Злоумышленник по горячим следам якобы был задержан и признал вину

В здании Министерства обороны России якобы был убит сотрудник контрразведки ФСБ. Речь идет о Владимире Фещенко, который также являлся известным спортсменомзавоевавшим в свое время звание абсолютного чемпиона Европы по гиревому спорту.

Об этом пишет Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что инцидент якобы произошёл в ночь на 13 января в ведомственном здании по адресу: Ольховская улица, 25.

"Там располагаются различные структуры Минобороны (например, командование железнодорожными войсками), а также Управление ФСБ по Московскому военному округу", — пишет паблик.

Согласно данным канала, тело было якобы найдено на рабочем месте Фещенко. Как сообщается, на лбу у него была глубокая рана. Подозреваемый задержан.

"Обстоятельства ЧП таковы: старший лейтенант ФСБ Фещенко привёл к себе в отдел товарища — некого прапорщика, с которым в своё время служил на Дальнем Востоке. У гостя был на руках билет на поезд, который отправлялся из Москвы ночью. Владимир Фещенко решил провести время с другом и сообщил родственникам, что задержится", — поясняет паблик.

Вскоре после этого якобы было обнаружено бездыханное тело. Источники паблика сообщают, что злоумышленник по горячим следам был задержан и признал вину. Предположительно, между ним и Владимиром Фещенко произошел конфликт.

Telegram-канал Baza пишет, что в голове мужчины было обнаружено пулевое отверстие. На момент, когда его нашли, он был уже мертв.

"На место были вызваны сотрудники ФСБ и Военного Следственного комитета. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего". — говорится в сообщении.

Следует добавить, что официальной информации о данном инциденте пока нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о ликвидации российского поэта-песенника и офицера ГРУ Олега Гегельского, воевавшего на стороне оккупационных войск.