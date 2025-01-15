СБУ проводит кампанию "Спали" ФСБшника": показали полезный ролик, как вербуют украинскую молодежь

Фактически украинские правоохранители находят всех исполнителей преступлений

Служба безопасности Украины и Национальная полиция продолжают информационную кампанию под названием "Спали" ФСБшника" для противодействия вербовки молодежи российским спецслужбам и предотвращению поджогов, терактов и диверсий. Для этого они вместе с украинским кинорежиссером Любомиром Левицким подготовили специальный социальный видеоролик.

Об этом информирует пресс-служба СБУ. Согласно ее данным, за весь 2024 год удалось задержать более 450 человек, которые по поручению российских кураторов совершали поджоги в Украине.

"Фактически украинские правоохранители находят всех исполнителей преступлений. И вместо "легких денег" фигуранты получают подозрение от СБУ и перспективу тюремного заключения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские спецслужбы активно "охотятся" именно на несовершеннолетних в интернете, предлагая преступные подработки. Одной из составляющих информационной кампании является социальный видеоролик "Спали" ФСБшник.

В ролике продемонстрировали историю двух несовершеннолетних — парня и девушки, которые согласились на предложение кураторов из ФСБ совершить преступление. В итоге их задержала украинская спецслужба.

Используя ключевой месседж – "Не пали своих! "Спали" врага!", СБУ призывает молодежь сообщать о любых попытках вербовок в специальный чат-бот "Спали" ФСБшника". Необходимо указать детали предложений от врага, а также номер телефона или никнейм склоняющегося к преступлению лица.

В СБУ подчеркнули, что такая информация будет тщательно проверена. А эти данные помогут еще более эффективно противодействовать разведывательно-подрывной деятельности российских спецслужб.

В чат-бот "Спали" ФСБшника", который работает с середины декабря 2024 года, уже поступило более 1300 сообщений.

"Все они касались попыток представителей спецслужб России привлечь украинцев к совершению разного рода преступлений, цель которых – дестабилизировать ситуацию в нашем государстве и снизить его обороноспособность", — подытожили в СБУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что осенью 2024 года прямо во дворе многоэтажных домов был сожжен бус, который приобрели, отремонтировали и подкрасили для одного из подразделений на фронте.