Жіночна статуя на повний зріст і багато квітів: як виглядає могила Раїси Горбачової та де вона похована

Кілька років тому на могилі Раїси та Михайла Горбачових встановили спільний надгробок

Раїса Горбачова — дружина президента СРСР Михайла Горбачова, який помер у 2022 році. Вона померла 1999 року, а чоловік пережив її на 23 роки. Проте поховані вони поряд, а на могилі встановили спільну надгробну плиту. При цьому могила Раїси Горбачової помітно відрізняється.

"Телеграф" розповість, як виглядає могила Раїси Горбачової та чим вона особлива.

Раїса Горбачова — що про неї відомо

Раїса Горбачова народилася 5 січня 1932 року у Західно-Сибірському краї РФ. Примітно, що вона мала українське коріння по батьківській лінії — батько був залізничником із Чернігова. З майбутнім чоловіком та президентом СРСР Михайлом Горбачовим Раїса познайомилася в університеті, а вже у 1953 році вона вийшла за нього заміж.

Протягом життя Раїса Горбачова багато навчалася та займалася викладацькою та громадською діяльністю. Пізніше вона супроводжувала чоловіка-президента у його іноземних поїздках, брала участь у прийомах іноземних делегацій, які приїжджали до Радянського Союзу, регулярно з’являлася на телеекранах. Вона нерідко викликала ворожість і дратувала звичайних радянських жінок, які не могли дозволити собі такі вбрання та прикраси, як у Раїси Горбачової. Багатьом у СРСР здавалося, що дружина Горбачова надто часто змінює образи та багато говорить.

Смерть та могила Раїси Горбачової

Померла Раїса Горбачова в університетській клініці Мюнстера в Німеччині, куди її привезли рідні. Лікарі діагностували у неї лейкоз та готували до пересадки кісткового мозку. Однак після курсу хіміотерапії їй стало гірше, вона впала в кому, а потім померла, не приходячи до тями. Їй було 68 років.

Поховали Раїсу Горбачову на Новодівичому цвинтарі в Москві. Її могила розташована поруч із колумбарієм і помітно відрізняється від інших поховань. Однією з її особливостей є незвичайна жіночна статуя дівчини з вінком на голові. А навколо великої надгробної плити багато квітів та вінків.

У 2022 році, коли помер Михайло Горбачов, його поховали поряд із дружиною та встановили їм спільну надгробну плиту з датами народження та смерті. Очікується, що незабаром на цьому місці з’явиться пам’ятник чи скульптура також Горбачова.

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