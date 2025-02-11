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Жіночна статуя на повний зріст і багато квітів: як виглядає могила Раїси Горбачової та де вона похована

Автор
Галина Струс
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Автор
Раїса Горбачова померла від онкології на 68 році життя
Раїса Горбачова померла від онкології на 68 році життя. Фото Колаж "Телеграф"

Кілька років тому на могилі Раїси та Михайла Горбачових встановили спільний надгробок

Раїса Горбачова — дружина президента СРСР Михайла Горбачова, який помер у 2022 році. Вона померла 1999 року, а чоловік пережив її на 23 роки. Проте поховані вони поряд, а на могилі встановили спільну надгробну плиту. При цьому могила Раїси Горбачової помітно відрізняється.

"Телеграф" розповість, як виглядає могила Раїси Горбачової та чим вона особлива.

Раїса Горбачова — що про неї відомо

Раїса Горбачова народилася 5 січня 1932 року у Західно-Сибірському краї РФ. Примітно, що вона мала українське коріння по батьківській лінії — батько був залізничником із Чернігова. З майбутнім чоловіком та президентом СРСР Михайлом Горбачовим Раїса познайомилася в університеті, а вже у 1953 році вона вийшла за нього заміж.

Раїса Горбачова фото

Протягом життя Раїса Горбачова багато навчалася та займалася викладацькою та громадською діяльністю. Пізніше вона супроводжувала чоловіка-президента у його іноземних поїздках, брала участь у прийомах іноземних делегацій, які приїжджали до Радянського Союзу, регулярно з’являлася на телеекранах. Вона нерідко викликала ворожість і дратувала звичайних радянських жінок, які не могли дозволити собі такі вбрання та прикраси, як у Раїси Горбачової. Багатьом у СРСР здавалося, що дружина Горбачова надто часто змінює образи та багато говорить.

Раїса Горбачова фото

Смерть та могила Раїси Горбачової

Померла Раїса Горбачова в університетській клініці Мюнстера в Німеччині, куди її привезли рідні. Лікарі діагностували у неї лейкоз та готували до пересадки кісткового мозку. Однак після курсу хіміотерапії їй стало гірше, вона впала в кому, а потім померла, не приходячи до тями. Їй було 68 років.

Раїса Горбачова могила

Поховали Раїсу Горбачову на Новодівичому цвинтарі в Москві. Її могила розташована поруч із колумбарієм і помітно відрізняється від інших поховань. Однією з її особливостей є незвичайна жіночна статуя дівчини з вінком на голові. А навколо великої надгробної плити багато квітів та вінків.

Раїса Горбачова могила

У 2022 році, коли помер Михайло Горбачов, його поховали поряд із дружиною та встановили їм спільну надгробну плиту з датами народження та смерті. Очікується, що незабаром на цьому місці з’явиться пам’ятник чи скульптура також Горбачова.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Іллі Ківи за два роки після вбивства. Пам’ятник з цитатою та мертвих квітів.

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#Михайло Горбачов #Могила #Раїса Горбачова