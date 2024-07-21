"Русский мир" под лезгинку: журналист показал, что сейчас творится в оккупированной россиянами Кирилловке (видео)

На базах отдыха живут оккупанты и размещают там свои подразделения

Третье лето подряд популярный украинский курортный поселок Кирилловка в Запорожской области находится под российской оккупацией. И хотя на курорте отсутствует большой наплыв отдыхающих, иногда там встречается "интересная" публика.

Украинский журналист Денис Казанский опубликовал видео из местного кафе. На нем видно, как мужчины кавказской внешности танцуют лезгинку (народный танец лезгин, распространенный среди всех горных народов Кавказа. — Ред.).

Он не сообщил, в каком заведении было снято это видео и не приводит других подробностей. "Русский мир пришел…", — добавил Казанский в подписи под этим видео.

Стоит отметить, что ранее председатель Запорожской областной администрации Иван Федоров отметил, что на самом деле Бердянск и Кирилловка сейчас — сугубо военные базы. По его словам, там, где раньше отдыхали украинцы с детьми, сейчас враг размещает свои подразделения и людей, потому что до Азовского побережья сложно добраться нашим военным.

Напомним, пока украинский Мариуполь временно оккупирован, туда приезжают россияне и не только, и устраивают там настоящий хаос. Такая ситуация произошла на одном из пляжей, куда семья из Чечни загнала свой внедорожник чуть ли не до берега, а когда авто попросили убрать, это привело к драке.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как сейчас выглядит оккупированный россиянами курортный Скадовск. Яркая иллюстрация "русского мира".