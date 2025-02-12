Величие прет из всех щелей: историк Виталий Дрибница о трех мифах россиян относительно самих себя, Путина и Третью мировую

Гитлеру прислуживали около миллиона россиян.

Историк, педагог и блоггер из Белой Церкви Виталий Дрибница известен тем, что в видеочате филигранно разлагает на атомы русский глубинный народ. Во время этих сеансов "экзорцизма" ясно проявляется, что помешанные на историческом псевдовеличии "наследники великай пабеды", стремящиеся поучать украинцев, в действительности не знают даже собственной истории.

Почему ванюшек за Уралом с удобствами на улице так волнует Украина? В каких мифах о себе утопают россияне? Откуда взялся этот отвратительный термин "братские народы" и как у блоггера хватает выдержки для такого общения? На эти и другие вопросы Виталий Дрибница рассказал в интервью "Телеграфу".

"Большинство россиян понимают, что РФ агрессор"

– Виталий, я пересмотрел много ваших видео, и там есть такая особенность – ваша фирменная выдержка при общении с россиянами. Люди пишут в комментариях: "как он закаляет свои нервы?" Когда-то я тоже пытался спорить в соцсетях с россиянами, что-то им доказывать, но через 10-15 минут нервы у меня уже не выдерживали. В чем ваш секрет?

– Собственно, когда я смотрю на наших других украинских и проукраинских блоггеров, то они все спокойны. В отличие от российских псевдоблогеров (ибо блоггерами я их назвать не могу). Во-вторых, я вообще по жизни человек спокойный. В-третьих, это шоу. Конечно, есть видео, где и я выхожу за пределы дозволенного, но не часто. Ну и плюс, понимаете, 30 лет работы в педагогике дают о себе знать.

– Почти все россияне в общении с вами штампуют одни и те же мифы об Украине. Например, что Украины нет, президент нелегитимен, Украину создал Ленин, руководят нами США… Вот так и хочется уже закричать: "А вам что до этого?!" По-вашему, чего это их так беспокоит и прямо жить не дает?

– По-моему, здесь есть несколько причин. Есть причины, связанные с программой "Чат-Рулетка". Я думаю, вы понимаете, что туда выходят далеко не интеллектуалы. Как правило, это люди маргинальные, с низким образованием, низкой социальной ответственностью и т.д. Поэтому ожидать от них чего-либо другого не стоит.

Во-вторых, даже когда в "Чат-Рулетку" выходят люди интеллектуальные, с высшим образованием (по их словам), то все равно они заражены этим вирусом российского великодержавного шовинизма. Для них Украина – это часть России, мы "младший брат", нас нужно поучать, ставить на место. Но все это служит просто прикрытием для оправдания российской агрессии. Большинство из них понимают, что Россия – страна-агрессор, но они хотят как-то это оправдать. Это такой психологический механизм, чтобы оградить себя от этой страшной мысли. Поэтому они и начинают рассказывать все эти сказки, о которых вы говорите.

– Ага… То есть все же понимают, что Россия – агрессор?

– Часть понимает. Люди с высшим образованием точно должны понимать. Во всяком случае, я на это надеюсь. А часть живет мифами, стереотипами, телевизором, думать они не хотят, не могут, но у них и желания такого нет.

О мифах и "русском мире"

– Смотрите, мы понимаем их мифы о нас, о которых я уже сказал. А какие у них мифы по отношению к самим себе?

– Первый миф – они великие. Величие из них прет из всех щелей. Но когда я пытаюсь спросить какую-нибудь конкретику, как правило, конкретики нет. Они великие и все. Это такой глобальный миф.

Следующий глобальный миф – историческая Россия имеет свои корни, начинающиеся две тысячи лет назад. Соответственно, Русь – это Россия. Это миф стопроцентный. Я слышу его постоянно, пытаюсь развенчивать, но вы понимаете, что это нереально.

Третий миф – "мы всех пабедим". Но он вписывается в первый миф о величии России. И это "величие", почему-то, заключается в том, что они всем, простите, по морде дадут.

– Как считаете, а почему часть наших людей в эти их мифы поверила? Я сам из Донбасса и я видел, к сожалению, как люди в это верили. Почему? Это близость к границе так влияет?

– Нет какой-то одной причины. Любое явление, особенно общественное, историческое имеет много причин. Это и близость к границе и определенные исторические традиции и недолгое существование украинской государственности. Одно поколение. Этого мало для того, чтобы развенчать русские мифы и поверить в собственные объединяющие нас мифы. Плюс определенная тоска по "совку". А поскольку его нет (украинцы это понимают), то для части граждан именно Россия является виртуальным образом того Советского Союза. Желая вернуться в Советский Союз, на самом деле они возвращаются в современную Россию, которая вовсе не Советский Союз. Но у них такое представление, что Россия – это некий Советский Союз, где в молодости все было хорошо и колбаса по два двадцать.

Плюс, я же не снимаю со счета безумную антиукраинскую, украинофобскую пропаганду, навязывание своего "русского мира". Туда вкладывались огромные деньги. И это же не только антиукраинская пропаганда была, но и антинатовская, антиевропейская, антицивилизационная.

– Как историк дайте определение "русского мира". Возможно ли это в научных рамках?

– Почему же невозможно? У нас многие исследуют этот вопрос и даже есть соответствующие законодательные акты, говорящие об идеологии "русского мира". Это определенный симбиоз нацистских воззрений, тоталитаризма (практики и теории). Он пересекается с русским шовинизмом и памятью о, казалось бы, тысячелетней России. И все это круто замешано на псевдоправославии, потому что назвать ту церковь православной в религиозном плане мало кто может. Там даже есть какие-то либеральные вещи. То есть много компонентов. И этим уже занимаются историки профессионально, когда раскладывают по полочкам что они утащили из нацизма, что из обще тоталитарной идеологии, что из традиционных ценностей XVI-XVIII века. Это не единая идеология. Либерализм, нацизм, коммунизм – достаточно единые идеологии, где лишним элементам практически нет места. А здесь смешивается какое-то православие с пренебрежением к другой религии.

– То есть, что удобно режиму в конкретный момент времени, то он и использует?

– Я бы не сказал, что это удобно режиму. Это удобно и населению. Население находится в плену мифов, и эти мифы иногда противоречат друг другу. Но в воображении россиян эти мифы каким-то образом объединяются. Ну и я общаюсь не с государственными чиновниками. Я общаюсь со среднестатистическим и немного ниже россиянином.

– А они хотят жить лучше? "Всех пабедим" это понятно, а лучше жить здесь и сейчас?

– Я думаю, что каждый нормальный человек хочет жить немного лучше, чем он жил вчера. И считать, что нация не хочет жить лучше, я думаю, это какая-то глупость. Но ведь они никогда не признаются, что хотят жить лучше. Они постоянно показывают это своим поведением, одеждой. Они выходят в чат полуголые, с бутылками, папиросами, извините, на унитазе сидят и общаются. Их это устраивает! А если не устраивает, они все равно не покажут, что хотели бы жить лучше. Они будут показывать, что такие они кондовые и как им классно в этой ситуации. Это определенный способ социального мышления, а может быть и этнического мышления.

О Бандере и "братских народах"

– Еще из того, что меня буквально разрывает в ваших видео, когда россияне говорят, ну да, война плохо, СВО… Но мы все равно "братские народы". Эта дефиниция братских народов, откуда взялась? Это такая привязка империи к себе?

– Если брать термин "братские народы", то, конечно, это придумано в советско-большевистский период. Но корни этого тянутся, по меньшей мере, где-то с середины второй половины XIX века, когда в Российской империи официальной идеологией была теория о так называемом "триедином народе". Считалось, что есть "русский народ" и под этот термин подтягивались три восточнославянских этноса: белорусы, украинцы и русские. Правда, украинцы тогда назывались малороссами, а этнические русские – великороссами. Корни тянутся оттуда.

Но если еще глубже копнуть этот миф, он сформирован во второй половине XVII века, скорее всего, украинским священником немецкого происхождения Иннокентием Гизелем. В своем труде "Синопсис" он впервые сформулировал мнение о том, что Киев – это первая столица Московского царства, мы один народ и так далее. У него были конкретные шкурные интересы, но это легло на мировосприятие россиян в то время. Это всплыло в XIX веке, а большевики это просто выкристаллизовали в эту форму о трех братских народах.

– В одном из интервью вы говорили, что в России в свое время не произошло переосмысления истории. Действительно, не был осужден коммунизм, сталинские репрессии и многое другое. По-вашему, почему же не произошло этого переосмысления?

– Россияне были впереди в так называемой архивной революции (вторая половина 1980-х – начало 1990-х), когда открывалось множество архивов. И в Украине этот процесс запустился достаточно быстро. Мы стали печатать труды запрещенных, забытых историков, того же Грушевского. А в России они вернулись в архивы и увидели свое прошлое, а их прошлое – это становление авторитарного общества с XIII века, может и раньше. То есть это вращающаяся вокруг одного стержня страна: сильная власть государства, отсутствие гражданских прав и свобод. В отличие от украинских земель, где одно время было и Магдебургское право, и право шляхты на собственные суды, и выборность короля в Речи Посполитой и казацкая революция времен Богдана Хмельницкого и после него. У них же определенная специфика: постоянное, со времен Ивана Калиты, расширение территории Московского княжества, постоянная агрессия. Так формировалось русское правительство. Сыграла злую шутку и география России. Им было куда постоянно расширяться. Так оно сложилось. И после каждого социального потрясения: Первая мировая война, Вторая, они постоянно крутятся вокруг одной идеи и не могут вырваться за ее пределы.

– Почему у русских фетиш вокруг истории и конкретно вокруг Второй мировой?

– Есть такое мнение, что процесс становления русской нации не закончился. Есть русское гражданство, но русские как этнос, не стали русскими как нация. У них нет общих национальных идей. И Вторая мировая война стала одним из краеугольных камней становления современного русского этноса. Они считают, что нужно строить нацию на каких-нибудь победах. Верно считают, кстати. Но залезать в Куликово поле или в какую-нибудь битву на Клязьме как-то далековато, поэтому надо объединять народ вокруг ближайшего победного мифа. Вот русские выиграли Вторую мировую и ты хоть кол на голове теши, рассказывай, что украинцы огромный вклад внесли и другие народы Советского Союза… Нет. Вот русские выиграли и все.

– В перспективе в России все же возможно переосмысление истории? По примеру Германии. Или в существующих границах РФ никакого переосмысления быть не может?

– Ну, если мы обращаемся к опыту Германии, то это же нужно проиграть войну. Когда немцы проиграли войну, их носом стали тыкать в те преступления, которые совершала нацистская Германия: Холокост, концлагеря и так далее. Это была верно направленная государственная политика. Потому немцы и сейчас не такие, как в 1930-х годах. А самому себя тянуть за волосы из болота как барон Мюнхгаузен… Ну, может это и возможно, но не помню такого опыта где-то на востоке Европы или в Азии. Исходя из этого, нужно, чтобы Россия проиграла. Тогда, может быть, она переосмыслит свои преступления, прошлое. А в условиях, когда им есть куда расширяться, я не вижу таких предпосылок, что они будут что-то там переосмысливать. Каков смысл? Они считают, что побеждают, у них все хорошо, СВО идет по плану. Что тут переосмысливать? Они "пабедили" дошли до Берлина в 1945 году, и сейчас дойдут до Берлина. Нечего переосмысливать. Парадигма не меняется – вперед на Берлин.

– Не мне вам рассказывать, каким триггером является для россиян Степан Бандера. Они говорят, что Бандера якобы перешел на сторону Гитлера и присягнул ему. Откуда у них такие данные – неизвестно. А если по правда: сколько россиян во время Второй мировой перешли на сторону Гитлера? Есть ли такие данные?

– Есть. Они в основном европейские, американские, где архивы открыты. Особенно германские архивы открыты, а немцы вели статистику достаточно четко, ясно и прозрачно. Так вот, оценки разнятся, но это где-то около одного миллиона этнических россиян или граждан, живших на современной территории РФ. Какие-то авторы говорят о 800 тысячах, некоторые пишут, что эти данные превышают миллион. И это мы считаем организованные отряды: Локотская республика (коллаборационное образование на территории РСФСР — Ред. ), 29-я и 30-я дивизии СС Каминского, так называемые Хиви – добровольные помощники Вермахта, железнодорожные батальоны. А ведь была еще куча неорганизованных переходов [на сторону Гитлера] которые не зафиксированы документально.

Желательно открыть русские архивы. Тогда, может быть, эта цифра и взлетит. А может быть и нет. Но русские архивы, посвященные Второй мировой, закрыты Путиным.

– В одном из интервью вы говорили, что сейчас произошло разрушение Потсдамского мира. Многие историки и эксперты с этим соглашаются. Но, по вашему мнению, где же была эта историческая точка излома мирового порядка, который оформился после Второй мировой? Некоторые называют такой точкой речь Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Вы согласны? Или это произошло еще раньше?

– Вы хотите прямо точку, но такого в истории не бывает. Отсчет, когда начался пересмотр Ялтинско-Потсдамской системы, можно не только начинать с Путина. Мы почему-то забываем позицию Ельцина при распаде Советского Союза, который был категорически против, чтобы Советский Союз распадался. Он хотел занять место Горбачева. Мы забываем позицию Верховного Совета России, 1992 года, издавшего постановление о незаконности присоединения Крыма в 1954 году. Это нарушение Ялтинско-Потсдамской системы. Но при Ельцине это замалчивалось, ведь Ельцину не нужно было распылять силы, потому что он шел к власти и ему было не до Крыма. Но все эти звоночки уже были с 1991-го года. Возможно, мировое сообщество услышало эту мюнхенскую речь и поняло, что это уже финал Ялтинско-Потсдамской системы.

"Третья мировая давно началась"

– Давайте немного об исторических параллелях. Поведение Европы сейчас, похоже на политику умиротворения агрессора по отношению к Германии, накануне Второй мировой?

– Я считаю, что с одной стороны очень похоже. А с другой стороны, это моя личная точка зрения, это не умиротворение агрессора. Некоторым странам просто нечем защищаться и нечем помогать. Возможно, элита и хотела бы остановить агрессора, но нечем. Работа РФ по подрыву европейского, евроатлантического единства велась системно еще до Мюнхенской конференции. Небольшие средства выделялись в Европе на содержание собственных армий. Мы видим пример той же Дании, которая фактически все оружие отдала Украине. Центром армейской жизни Европы была Германия, британская армия, а они оказались не готовы к этому. И умиротворение агрессора происходит не потому, что они хотели мира (хотя и это тоже есть), а потому, что не чем было защищаться. И НАТО как будто есть, а как будто и нет. И они вроде бы и помогают нам, но не на те суммы и не в таком количестве. И стоит вопрос: они не хотят реально или они не могут? Пройдет 50-70 лет, историки попадут в архивы, посчитают все бомбы, патроны и тогда сделают вывод: не могли или не хотели. Или и не могли и не хотели.

– Нынешняя ситуация с ООН похожа на ситуацию с развалом Лиги Наций? Здесь можно провести параллели?

– Ну тут не то что параллели… Извините, но Гитлеру никто в Лиге Наций руку не жал, после того как он стал проводить агрессивную политику. И представить гера Риббентропа или гера Адольфа в Лиге Наций раздающих интервью, а им глава Лиги Наций персонально жмет руку… Ну такого не было. А сейчас геру Лаврову жмет руку председатель ООН и говорит, ну это же нормально, большая страна, мы должны беречь мир. Ну, это абсурд! Это уже на голову не налезает.

Лига Наций фактически прекратила существование с началом нацистской агрессии, потому что было ясно, что остановить ее уже нельзя. А эта Лига Наций — 2 жмет руку геру Лаврову. Здесь гораздо хуже ситуация.

– Путина часто сравнивают с Гитлером. А возможно среди исторических фигур персонажи, с кем Путина было бы сравнить гораздо точнее?

– Ну это возникает сразу – Гитлер. Он же копирует и отдельные пассажи Гитлера и Геббельса. А копаться в истории нет смысла. Ну сравним его каким-нибудь Юлием Цезарем. И что? Ничего не дает это сравнение. А сравнение с Гитлером меткое, оно попадает в цель и хорошее для пропаганды и чтобы показать, кто они на самом деле. Что его ровнять с каким-нибудь Тамерланом о котором никто уже не помнит.

– А есть исторические близнецы у Трампа и Зеленского? Ну, то есть люди, которые вот так на кураже ворвались в политику?

– Есть целая эпоха солдатских императоров времен упадка Римской империи, когда появлялись люди из провинций, абсолютно бедных семей. Хотя я не думаю, что Кривой Рог это огромная провинция, а папа Зеленского был очень бедным. Но, в принципе, история такое знает, когда в кризисных ситуациях поднимались люди, не являвшиеся частью элиты того времени.

– Третья мировая уже идет? Или мы еще только на пороге?

– Я считаю, что Третья мировая война уже идет. Она фактически идет с 2014 года, когда нам понемногу помогали страны мира. Активно она идет с 2022 года. Это уже второй этап этой войны, когда формат Рамштайна объединил более 50 стран против оси зла, состоящей из России, КНР, Северной Кореи и Ирана. Это уже мировое глобальное противостояние, потому что все континенты задействованы либо в помощи нам, либо в помощи российской стороне. Возможно, есть стереотип у большинства населения, что это должна быть сразу ядерная война. Такой стереотип тормозит наше понимание, что это мировая война. Но это уже мировая война. Сто процентов.