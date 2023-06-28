Ровно 30 лет со дня рождения погибшего Героя Украины: как выглядел в детстве Дмитрий "Да Винчи"

Одна из четырех сестер Дмитрия хочет последовать примеру воина

В июне 2023 года семья Героя Украины и командира батальона "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайла, который погиб под Бахмутом 7 марта того года, показала его архивные детские фото.

Что нужно знать:

1 ноября, в эту субботу, Дмитрию Коцюбайло исполнилось бы 30 лет

Он был заботливым старшим братом и поддерживал своих сестер с детства

Прозвище "Да Винчи" Дмитрий получил за талант к рисованию

Родные до сих пор скорбят о его гибели и посещают на Аскольдовой могиле

Этой субботой, 1 ноября, воину исполнилось бы 30 лет. В интервью "Цензор.НЕТ" близкие погибшего воина рассказали, что Дмитрий был целеустремленным ребенком и очень заботливым братом. Всего в семье Оксаны Коцюбайло, мамы Да Винчи, было шестеро детей: Марьяна, Иван, Дмитрий, близняшки Олександра и Ангелина, и Карина.

Семья Да Винчи

Мама рассказала, что Да Винчи был упорным с детства, но всегда любил своих младших сестер. Он заботился о них, помогал воспитывать и никогда не ставил развлечения выше семьи. Его прозвище связано с талантом — он красиво рисовал. "Мои коллеги по работе никогда не говорили: "Как там твой Дима?", а: "Как там твой Да Винчи?". Он рисовал, поэтому его так прозвали", — рассказала Оксана Коцюбайло.

Мама Дмитрия Коцюбайло Оксана. Фото: Роман Николаев

Дмитрий Коцюбайло с сестрой Сашей

Младшая сестра Дмитрия Карина хочет продолжить дело брата, чтобы он ею гордился. Между ними разница 9 лет. "Его это радовало: "Я тебе помогу всем, чем смогу. Поступай". В том году у меня не получилось, поэтому буду пробовать в этом году поступать на пограничника. Я понимаю, что идет война, но нужно наших ребят заменять. Они тоже измучались, им нужен отдых", — сказала Карина.

Карина Коцюбайло. Фото: Роман Николаев

Старшая на два года сестра Марьяна тоже рассказала о таланте брата. Она всегда поражалась тому, как точно он может перенести на бумагу все, что видит. Дмитрий крестил ее сына Сашу и, по словам сестры, был отличным крестным отцом. Несмотря на то, что он младше на два года, Дмитрий стал для Марьяны старшим братом. Всегда был готов выслушать и дать дельный совет.

"Когда он приехал на крестины, привез трезубец и крестики, трезубец Саша до сих пор носит. Помню, он стоит в церкви и не знает, что с маленьким ребенком делать. Спрашивает: "А где здесь ручки?" Малыша надо раздеть, а ему страшно… В тот же день Дима уехал, сразу вернулся назад. Приехал только на один неполный день – крестить Сашу, как он обещал. И все, вернулся назад", — рассказала Марьяна.

Дмитрий Коцюбайло с крестником Александром

Сестры и мама до сих пор не могут поверить в гибель любимого брата и сына. Как только выдается возможность, они сразу же едут на Аскольдовую могилу, где похоронен Дмитрий Коцюбайло.

"Я не до конца могу принять эту утрату. Он был частью нашей семьи, большой частью нашей семьи – и сейчас этой части не стало. Там очень большая пустота. Возможно, это где-то эгоистично с моей стороны, потому что это будто я хочу заглушить свою боль, но принять такое… Да, люди гибли, люди гибнут. Но принять эту утрату мне очень сложно. Ибо он был больше, чем брат, он заменял отца", — сказала сестра Александра.

Семья Коцюбайло. Фото: Роман Николаев

