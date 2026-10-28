Больше не пробьют: работник "АТБ" ответил, есть ли тайные ограничения на акцию

Как сеть регламентирует продажу товаров по сниженным ценам

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Акции "АТБ" очень популярны среди украинцев и многих интересует, есть ли ограничения при покупке товаров со скидками. Как таковых запретов нет, но определенные ограничения возможны.

Как пояснил "Телеграфу" сотрудник "АТБ", у сети нет даже негласных лимитов на покупку акционных товаров в одни руки. Однако действуют открытые технические ограничения: система может не позволить пробить большее количество акционных товаров по специальной цене.

По его словам, кассиру не нужно ничего дополнительно делать, чтобы остановить продажу сверх установленного лимита. Если на кассе не удается пробить большее количество акционного товара по спеццене, причина – в настройках системы.

Почему акция — не всегда об экономии

Несмотря на всеобщее убеждение, покупка акционных товаров у "АТБ" не всегда позволяет платить меньше. Не стоит ориентироваться только на отметку "акция".

Чтобы не попасть на крючок маркетологов и не переплачивать нужно учесть несколько моментов. Часто схожий продукт другого производителя может стоить дешевле даже без скидок. Также имеет значение вес продукта. Однако постоянно класть в корзину самую дешевую позицию – не всегда оправданное решение. Тот же товар у разных производителей может существенно отличаться по вкусу, составу, качеству.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему акции в "АТБ" не всегда помогают сэкономить. На что нужно обращать внимание у полок супермаркета.