В PEPCO в Киеве ажиотаж: вот что покупатели несут домой со скидками (фото)

В Threads делятся покупками для дома и ценами со скидками – от тёплых тапочек до светильника и гирлянды.

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Открытие PEPCO в киевском ТРЦ "Республіка" вызвало ажиотаж среди покупателей. В магазин пришло много посетителей, а первые покупатели уже показывают свои находки и рассказывают, сколько заплатили за домашнюю одежду, текстиль, освещение и ароматические товары.

Кадры с посетителями магазина опубликовал канал "КС: новини Київ". Своими покупками в Threads поделилась пользовательница ilone_818llya, которая указала первоначальные цены и суммы со скидкой.

Покупки для дома со скидками

В подборку находок попали и товары для ароматизации дома. Аромалампа стоила 120 грн, а со скидкой покупательница заплатила 96 грн. Свечу она приобрела за 48 грн вместо 60 грн.

Ароматический спрей для дома обошелся в 116 грн вместо 145 грн. Пользовательница поделилась первым впечатлением от его запаха.

В Threads поделились ценами на аромалампу, свечу и спрей для дома

Теплое одеяло стоило 600 грн, однако покупательница заплатила за него 480 грн. В публикации она показала пушистое одеяло коричневых, белых и зеленых оттенков. Еще одна покупка для дома – набор из двух кухонных полотенец из микрофибры за 76 грн вместо 95 грн.

"Полотенца для кухни – микрофибра. Качество так себе, конечно, но за эту цену пойдет", – поделилась впечатлением ilone_818llya.

Покупательница показала домашний текстиль, приобретенный в PEPCO

Теплые тапочки и домашние штаны

Среди приобретенных вещей – пушистые коричневые тапочки. Их первоначальная цена составляла 200 грн, а со скидкой пара обошлась в 160 грн. Утепленные домашние штаны серого цвета покупательница взяла за 288 грн вместо 360 грн.

Теплые тапочки и утепленные домашние штаны покупательница приобрела со скидкой

Светильник с питанием от USB и десятиметровая гирлянда

Покупательница также показала светильник, который работает от USB, и продемонстрировала, как он освещает комнату. Его первоначальная цена составляла 300 грн, а со скидкой он обошелся в 240 грн.

Для декоративного освещения пользовательница приобрела гирлянду длиной 10 метров. В публикации она указала цену 90 грн и сумму со скидкой – 76 грн. На опубликованных снимках видна включенная гирлянда с теплым светом и упаковки товаров в магазине.

Десятиметровая гирлянда из PEPCO обошлась покупательнице в 76 грн

Светильник с питанием от USB стал одной из находок покупательницы в PEPCO

Как сообщал "Телеграф", в Threads обсуждают необычную находку из сети магазинов "Аврора", которая может пригодиться во время блэкаутов.