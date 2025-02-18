Стало известно, как сократилась переработка нефти в РФ и можно ли сделать атаки на НПЗ еще более эффективными

Полные списки российских НПЗ и предприятий, поставляющих им оборудование

В последние месяцы Украина все чаще демонстрирует возможности поражения российских объектов даже на значительных расстояниях от границы. Целями преимущественно становятся российские военные объекты вроде складов, военных баз и аэродромов, а также предприятия, непосредственно задействованные в обеспечении армии агрессора.

Среди последних важнейшими целями являются предприятия нефтеперерабатывающей отрасли от которых в значительной степени зависит не только эффективность действий российских военных подразделений, в частности военной авиации, но и в целом экономика врага.

"Телеграф" исследовал, сколько на России действующих НПЗ, какие из них уже получили "хлопковый" привет от Украины и насколько стратегия постоянных атак эффективна. Также выяснял, какие предприятия помогают врагу восстанавливаться после успешных украинских атак и что с ними можно сделать.

Идем по списку

В течение 2023-24 годов Украина около сотни раз наносила поражение объектам вражеской топливной инфраструктуры. Новый год также начался довольно неплохо: только за январь 2025 года Украина провела 9 успешных атак на российские нефтяные и нефтеперерабатывающие предприятия, говорят данные Стратегического командования ВСУ, обнародованные на его официальных ресурсах.

В прошлом месяце были, в частности, поражены такие объекты, как нефтебаза Комбината "Кристалл" Росрезерва в Энгельсе Саратовской области (около 700 км от украинской границы), НПЗ "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области. (ад 550 км) и другие объекты.

Атаки на российскую топливную инфраструктуру в январе 2025 года. Данные СратКом ВСУ

Начало февраля также ознаменовалось рядом попаданий. В частности "хлопок" посетил завод "Лукойла" в Волгограде (более 400 км) после чего он прекратил работу. Эксперты считают, что пауза в работе предприятия может занять несколько месяцев. 11 февраля произошла успешная атака на Саратовский нефтеперерабатывающий завод (свыше 450 км). А 17 февраля прилетело на Ильский НПЗ в Краснодарском крае (более 180 км), после чего там произошел масштабный пожар.

Несмотря на бравирование вражеских медиа, пытающихся делать вид, что "хлопки" на российских НПЗ заводах, казалось бы, не особо вредят нефтеперерабатывающей отрасли, это, конечно, не так. Недаром на официальном уровне российские власти запретили публикацию статистики по объемам производства нефтепродуктов. Впрочем, в настоящее время в российских государственных отчетах, заявлениях российских чиновников и экспертов все чаще появляются истерические упоминания о проблемах нефтеперерабатывающего сектора, вызванные успешными украинскими атаками.

Общие годовые объемы переработки на действующих российских предприятиях значительно сократились. Если за 2019 год объем переработки достигал свыше 285 млн тонн, то в 2024 году, как пишут сразу несколько источников (таких, например, как Moscowtimes, а впоследствии Reuters ) этот показатель составил всего 267 млн тонн. Это, кстати, на 8,1 миллиона тонн ниже показателя 2023 года. Для понимания масштабов падения — вся Украина в год потребляет около 8 млн тонн горючего. А в последние месяцы, пишет американский Forbes, атаки Украины на российские НПЗ повлекли за собой настоящий хаос в российской нефтепереработке, снизив производство примерно на 10%.

То есть влияние украинских атак есть, и оно достаточно существенно. Ведь хотя нефтеперерабатывающая отрасль считается флагманом российской экономики, предприятий, непосредственно занимающихся изготовлением бензина и дизеля в России не так уж много. Следовательно, каждое из поражений такого предприятия ощутимо влияет на общие показатели производства топлива и его стоимость.

В официальном реестре российского Минэнерго по состоянию на начало 2025 года указано 90 нефтеперерабатывающих предприятий. Но имеют статус "введены в эксплуатацию" – всего 38 заводов. Другие 52 – указаны как находящиеся на стадии проектирования, строительства и реконструкции, или вообще обозначены, как "отмененые".

Если посмотреть на упомянутый реестр, то более половины действующих предприятий из него уже стали объектами поражения, причем большинство — неоднократно. Интересно, что на некоторых из предприятий (например, Омский и Ухтинский НПЗ ) взрывы происходили и без вмешательства украинских БПЛА (подробнее об этом см. в таблице ниже).

География расположения российских НПЗ с указанием, где происходили взрывы и пожары

Заметим, что некоторые нефтеперерабатывающие предприятия, указанные в реестре российского Минэнерго как недействующие, в действительности работают и производят продукцию. Следовательно, они также стали целями украинских ударов. Среди таких предприятий:

– Туапсинский НПЗ в Краснодарском крае (перерабатывает 9 млн т нефти в год, принадлежит ПАО "Роснефть", составляет единый комплекс с морским терминалом). Этот НПЗ был атакован несколько раз: 22.06.2024 была повреждена инфраструктура; 17.05.2024 – взрывы и пожар; 21.01.2024 – в результате поражения БпЛА завод останавливал работу. Расстояние до границы – боле 250 км.

– Славянский НПЗ, Краснодарский край (перерабатывает 4 млн тонн нефти в год, принадлежит компании Славянск ЭКО). 27.04.2024 – в результате атаки сразу 10 БпЛА завод прекращал некоторые из технологических операций. 19.05.2024 – в результате разрушений после атаки БпЛА завод остановил работу. Расстояние свыше 100 км.

– "Первый завод", или Калужский НПЗ – Калужская область (1,2 млн тонн нефтепереработки в год, недавно модернизированный). Прилетало на этот завод 15.03.2024 (пожар и повреждение оборудования) и 10.05.2024 (горели емкости с топливом). Расстояние – около 300 км.

Экономический профит

В Генеральном штабе ВСУ в контексте поражений враждеских НПЗ отмечают, что "боевая работа по стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины, будет продолжаться". И это понятно, ведь атаки на российские НПЗ, кроме, собственно, прерывания цепочек снабжения горючего войскам агрессора, эффективны сразу по нескольким сугубо экономическим причинам.

Во-первых, стоимость украинского беспилотника или ракеты, или даже десятка БпЛА или ракет — это ничто по сравнению со стоимостью сожженной нефти, уничтоженных резервуаров и другого оборудования в результате успешной атаки. Условное соотношение – 1 млн долларов за несколько БпЛА против десятков и даже сотен миллионов долларов от потери сырья и оборудования.

Во-вторых, для восстановления утраченных мощностей врагу нужны значительные средства, а главное – время. При этом каждый час простоя НПЗ – это также его прямой экономический ущерб, а заодно и потери российского бюджета в целом. Меньше производства – меньше возможности продать горючее, в том числе и на зарубежных рынках.

В-третьих, следует помнить, что нефтеперерабатывающий сектор РФ в значительной степени зависит от зарубежного оборудования из-за использования импортных технологий и комплектующих. В настоящее время странами санкционной коалиции введены масштабные ограничения на поставки в РФ таких технологий и компонентов, поэтому каждый случай попадания в такое оборудование несет угрозу полной остановки предприятия.

"Есть часть оборудования для НПЗ, которая не производится на территории РФ. Такое оборудование требует значительного времени для изготовления, оно дорогостоящее, и, так сказать, штучное. Например – оборудование для установок первичной перегонки нефти. Именно оно уничтожалось в прошлом году точечно – БпЛА специально направлялись на такую установку, чтобы вывести ее из строя. А если эта установка уничтожена, соответственно, полностью парализованы и все остальные мощности или значительная часть мощностей этого нефтеперерабатывающего завода", — рассказал "Телеграфу" военный обозреватель Денис Попович.

В ноябре Служба внешней разведки Украины сообщала, что именно по этим причинам были остановлены как минимум три крупных российских нефтеперерабатывающих завода — "Волгоградский", "Ильский" и "Яйский" НПЗ.

"Реальными причинами простоя НПЗ в России являются ограниченный доступ к западному оборудованию и компонентам вследствие международных санкций и невозможность замещения иностранных запчастей, необходимых для технического обслуживания и модернизации НПЗ. Фактически российская программа импортозамещения не дала существенных результатов", — отмечают украинские разведчики.

Откуда берется оборудование для восстановления российских НПЗ и что с этим делать

В контексте ощутимого уменьшения производства Россией нефтепродуктов наверняка можно говорить о синергии, которую дает применение украинских атак на российские НПЗ вместе с санкционированием поставок в РФ зарубежного высокотехнологичного нефтеперерабатывающего оборудования.

Однако не следует забывать, что сегодня у России все еще есть достаточно значительные собственные мощности для производства оборудования для НПЗ. Кроме того, она активно использует различные пути для поставки зарубежных комплектующих в обход санкций. По разным данным, Россия способна обеспечить собственное производство от 30% до около 60% оборудования, необходимого для функционирования НПЗ. Другая часть – импортируется.

Директор по вопросам аналитики Совета экономической безопасности Елена Юрченко объясняет, что когда говорят о цифрах, характеризующих долю российского оборудования на НПЗ, речь обычно идет о достаточно спекулятивных показателях, описывающих условную величину технологического наполнения производственного цикла нефтеперерабатывающего завода.

"Здесь имеются в виду — какие компоненты, какие типовые установки нужны для работы именно нефтеперерабатывающего завода. Это, например, установки каталитического крекинга, атмосферные и вакуумные блоки, установки первичной обработки нефти, установки перегонки нефти, установки для вторичной обработки и т.д., То есть, именно сумма этих установок принимается за определенную величину. Но нет абсолютной гарантии, что даже та установка перегонки нефти, которую россияне называют российской, действительно изготовлена ​​из российских комплектующих. У россиян есть куча всего такого, что, например, построено с лейблом "сделано в России", но на практике там 70-80% комплектующих будут иностранными. Поэтому это достаточно спекулятивные цифры", — считает Елена Юрченко.

Эксперт объясняет, что даже на тех российских НПЗ, которые были построены еще в советское время, обычно использовались зарубежные технологии. Не особо поменялся подход россиян и сейчас.

"Даже когда завод строился в советский период, это делалось на западных технологиях – французских, немецких или американских. В основном же реально россияне начали ставить какие-то собственные комплектующие более или менее только с 2010-х годов. Но российский НПЗ, построенный полностью из российских комплектующих, вы, вряд ли, найдете. Конечно, у них есть собственные машиностроительные заводы, производящие оборудование для НПЗ. Но в основном это не полноценные установки, а какие-то компоненты – отдельные компрессоры, насосы, отдельные реакторы и так далее. А промышленная база у них обычно западная. Это уже сейчас то, что разрушено, они будут пытаться замещать своим. И даже при этом нужно понимать, что российских технологических мощностей просто не хватит, чтобы полностью переоборудовать свои НПЗ отечественным оборудованием. Да и вообще промышленный принцип Российской Федерации – это всегда выбирать немецкое, японское, американское качество. Даже если за него нужно платить подороже. Грубо говоря, "лучше пусть какие-то НПЗ простоят, но мы дождемся компонентов по параллельному импорту, чем мы будем ставить свою машину", – говорит Директор по вопросам аналитики Совета экономической безопасности.

Впрочем, значительная часть российских комплектующих в их НПЗ все-таки есть. И при этом далеко не все российские предприятия – изготовители оборудования для НПЗ даже сегодня, на третий год широкомасштабной войны, находятся в санкционных списках.

Так, среди 20 крупнейших предприятий, производящих нефтеперерабатывающее оборудование, всего 10 находятся под санкциями: некоторые одновременно под международными и украинскими, другие только под украинскими, что позволяет им участвовать в обходных цепочках. Другая же половина вообще имеет возможность работать с зарубежными партнерами, не слишком переживая из-за санкций.

Список санкционированных российских производителей оборудования для НПЗ

АО "Атомэнергомаш" – производитель широкого спектра оборудования, используемого для НПЗ. Через подчиненное АО "АЭМ Технологии" поставил вакуумную колонну для Омского НПЗ.

АО "АЭМ Технологии" — Проектирует, производит и монтирует колонное и другое оборудование. Производил оборудование для Омского НПЗ, замечен в импорте зарубежного оборудования для НПЗ.

ОАО "Волгограднефтемаш" – один из лидеров производства оборудования для нефтепереработки (реакторы, коксовые камеры, колонны, сепараторы и т.п.). Поставлял оборудование на Омский НПЗ.

ЧАО "Ижорские заводы" — звено корпорации "Объединенные машиностроительные заводы". Изготовление металлоконструкций для НПЗ.

ЗАО ЭК "Технохим" — производит широкий ассортимент продукции для НПЗ — реакторы, резервуары, колонны, теплообменники, вакуумные системы, трубы и т.д. Поставщик Туапсинского НПЗ. Задействован в цепочках обхода санкций.

ОАО "ЭНА" – специализируется на насосах для перекачки нефти и нефтепродуктов.

ОАО "Гидромашсервис" – поставщик насосного и компрессорного оборудования для НПЗ. Закупал оборудование за границей.

ОАО "Димитровградский завод химического машиностроения" — задействован как посредник для поставки оборудования подсанкционным предприятиям. Является производителем оборудования для нефтегазовой промышленности.

ОАО "Пермский завод машиностроитель" — среди прочего — производит оборудование для нефтяной и нефтехимической промышленности. Выполнение заказа для вражеской оборонки.

ОАО "ГМС Ливгидромаш" — производитель насосного, компрессорного и модульного технологического оборудования. Задействован в обходе санкций.

Список российских производителей оборудования для НПЗ, до сих пор не попавших под санкции

ОАО "Уралхиммаш" — один из лидеров производства оборудования (в частности — колонного) для НПЗ. Был замечен в импортных операциях.

ОАО "Пензенский завод химико-машиностроения" — специализируется на высокотоннажном оборудовании для НПЗ. Поставил ректификационную колонну Ильскому НПЗ.

ООО "Пензенский энергетический завод" — производит оборудование для НПЗ — теплообменные аппараты, сепараторы, отстойники воздухозаборники и т.д.

ООО "Химмаш-аппарат" — специализируется на колонном оборудовании. Задействован в модернизации российских НПЗ. Может быть прокладкой для подсанкционных нефтегазовых гигантов.

ООО "Алитер-Акси" — специализируется на высокотемпературном оборудовании. Проводил операции в интересах подсанкционных российских компаний, в частности, закупал оборудование для НПЗ в Китае.

ООО НПО "Уфанефтегазмаш" — производит и поставляет широкий спектр оборудования для НПЗ. Выполнение заказов в интересах подсанкционных нефтегазовых компаний.

АО "Завком" — инжиниринговая компания в сфере оборудования для НПЗ. Специализируется на коррозиестойких металлах. Является одним из посредников при закупке зарубежного оборудования.

ОАО "Борхиммаш" — производит системы охлаждения и теплообмена для НПЗ. Импорт оборудования из заграницы.

ООО "Курганский химико-машиностроительный завод " — компания разрабатывает технологические процессы для российских НПЗ. Выполнение монтажных и пускомонтажных работ.

ООО "Нефтетех" — группа компаний, многие из которых задействованы в производстве и поставке оборудования для нефтеперерабатывающей промышленности.

Кроме того, существует ряд российских фирм, которые хоть и не задействованы напрямую в производстве оборудования для НПЗ, и из-за своей вовлеченности в работу крупных нефтегазовых компаний могут использоваться последними как "прокладки" для обхода санкций и поставки соответствующих комплектующих из-за границы.

Среди таких компаний, например – "Амурский газоперерабатывающий завод", (СП с Китаем, помогает в схемах импорта зарубежного оборудования в интересах "Газпрома", сотрудничала с рядом азиатских и европейских технологических компаний); АО "НИПИГАЗ" (импорт в интересах "Газпрома", работала с известными европейскими компаниями); ООО "Балтийский химический комплекс" (предприятие поймали на запрещенном импорте через Китайскую национальную химическо-инженерную строительную компанию №7, которая была его подрядчиком); ООО "Запсибнефтехим" (компания задействована в схемах обхода санкций в интересах холдинга "Сибур"); ООО "ИЗП" (закупка в интересах "Иркутской нефтегазовой компании", сотрудничество с европейскими компаниями) и многие другие.

Могут быть вовлечены в схемы обхода санкций также и ряд финансовых российских учреждений, или дочерей зарубежных банков, среди которых, например, такие банки, как российские "Райффайзенбанк", "Аверс Банк", "Юникредит Банк", "Дойче Банк", "Бкс Банк", ИНГ Банк (Евразия).

Отдельно следует упомянуть о зарубежных компаниях, которые своей деятельностью в том или ином виде поддерживают российскую нефтеперерабатывающую отрасль. И здесь речь не только о китайских фирмах, которые в последнее время в обход санкций поставляют готовые решения для российских НПЗ, или компании третьих стран, которые Россия использует для обхода санкций. Хуже всего, когда известные европейские, азиатские или американские бренды, формально, казалось бы, поддерживающие санкции, настолько не контролируют свои цепочки поставки, что их продукция оказывается на НПЗ России.

В настоящее время для обхода санкций Россией используется ряд схем. Это, например, схема с псевдотранзитом, когда оборудование через территорию России, которое, якобы, должно идти в другие страны, на самом деле оседает в РФ. Только в 2023 году по такой схеме в РФ было ввезено разное подсанкционное оборудование по меньшей мере на 5 млрд долларов. Это и схема параллельного импорта — поставки такого оборудования через третьи страны (когда формальным заказчиком, является Армения, Турция, или тот же Китай, а оборудование в конечном итоге оказывается в РФ) и т.д.

Как прервать цепи поставки

Очевидными решениями по противодействию деятельности таких компаний является усиление санкционного давления. И здесь следует поблагодарить партнеров Украины за регулярное расширение санкционных списков и внедрение новых ограничений – как в отношении нефтяных и сервисных компаний, так и относительно, например, российского теневого флота. Впрочем, похоже, что этих средств недостаточно.

Специалисты Совета экономической безопасности, которые занимаются адвокацией усиления санкционного давления на РФ, считают, что сейчас самым целесообразным шагом стал бы полный запрет странами санкционной коалиции поставок в Россию оборудования для НПЗ, в том числе полный запрет на реэкспорт технологий и комплектующих.

Для усиление этого шага – также стоило бы ввести более жесткий контроль и инспекции поставок такого оборудования третьим странам, особенно тем, которые замечены в реэкспорте в РФ и обход есанкций, чтобы перекрыть существующие лазейки для незаконного реэкспорта в РФ. Одновременно, следовало бы усилить санкционное давление на компании, продолжающие сотрудничество с российским нефтеперерабатывающим сектором, поставляя ему оборудование и фактически нивелируя украинские усилия.

И, наконец, целесообразно было бы ввести санкции против всех российских компаний, вовлеченных в производство и поставку оборудования для нефтеперерабатывающего сектора, в том числе финансовых компаний и банков, через которые осуществляется обслуживание соответствующих операций.

"Существующий параллельный импорт и обход санкций возможны не как явление само по себе, а благодаря тому, что санкции не являются полностью "ковровыми" и полностью всеобъемлющими. Не все запчасти, которые нужны для ремонта НПЗ, находятся в контрольных списках государств санкционной коалиции. Продавцы этих компонентов не осуществляют надлежащую проверку своих клиентов, особенно из тех юрисдикций, которые замечены в обходе санкций, или для тех клиентов, которые имеют четкие так называемые красные флажки с точки зрения санкционных органов и при этом (используют) подставные компании", — говорит Директор по вопросам аналитики Совета экономической безопасности Елена Юрченко.

В заключение добавим, что мы поинтересовались: могут ли теоретически российские производители оборудования для НПЗ стать объектами для поражений украинскими БпЛА и целесообразны ли подобные атаки?

"Если такие предприятия не находятся в капитальных сооружениях, если они не углублены и не спрятаны под землей – тогда это вполне возможно. И, может, даже целесообразно уничтожить такое предприятие. Впрочем, я считаю, что легче все-таки уничтожить НПЗ, где когда угодил в одну цистерну, или установку перегонки нефти – уже пожар… В то же время, по моему мнению, производители оборудования для НПЗ – являются такими же законными целями, как и сами нефтеперерабатывающие заводы. Все предприятия, производящие оборудование, идущее на обеспечение врага, являются для нас законной целью. Поэтому я не вижу никаких ограничений", – прокомментировал вопрос "Телеграфа" Денис Попович.

"Телеграф" и дальше будет отслеживать украинские меры по сокращению российской нефтепереработки как с помощью санкционных решений, так и с помощью самого эффективного "санкционного инструмента" – ударных дронов и ракет. Не переключайтесь.