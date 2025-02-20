Тело обнаружили через несколько дней после смерти: где похоронили актера "Бриллиантовой руки" Папанова и как выглядит могила

Актер сыграл более чем в 70 фильмах

Анатолий Папанов — известный советский актер, прославившийся игрой в фильмах "Бриллиантовая рука" и "Джентльмены удачи". Артиста не стало еще в 1987 году, когда ему было 64. У Папанова осталась дочь, которая пошла по его стопам.

Мужчина также участвовал во Второй мировой войне, в ходе которой он получил инвалидность. При этом активно снимался в фильмах и сериалах. Больше о творческом пути Папанова, и почему он умер — расскажет "Телеграф".

Что известно об Анатолии Папанове

Будущий актер родился в 1922 году в Смоленской области. В конце 20-х семья переехала в Москву. После окончания школы он прошел пробы в Театр рабочей молодежи и параллельно работал в ремонтной мастерской завода.

Сначала Папанов много снимался в массовке, а дебютную эпизодическую роль получил в ленте "Ленин в октябре". Во время Второй мировой войны актера мобилизовали. Он руководил взводом зенитной артиллерии. Под Харьковом получил тяжелое ранение — ему оторвало два пальца. С этого времени Папанов демобилизовался и ездил выступать для военных с песнями и стихами.

Папанов принимал участие во Второй мировой войне, фото из сети

Затем Анатолий поступил в театральный вуз, по окончании которого работал в Театре сатиры. Он играл там более 40 лет, исполнив 50 разных ролей. В частности, речь идет о спектаклях "Ревизор", "Потерянное письмо", "Вишневый сад", "Горе от ума", "Кто виноват?".

Масштабный дебют Папанова в кино состоялся в фильме "Человек ниоткуда". Там он сыграл антагониста Аркадия Крохалева и несколько эпизодических ролей. А в ленте "Живые и мертвые" исполнил роль генерала, за что получил Государственную премию и победу на Первом Всесоюзном кинофестивале. Фильм просмотрел 41 миллион зрителей.

Папанов в ленте "Живые и мертвые", фото из сети

Папанов также прославился ролью контрабандиста в комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука". Лента стала одной из самых популярных в Советском Союзе. Кроме этого, Папанов снимался в фильмах "Двенадцать стульев", "Белорусский вокзал", "Холодное лето пятьдесят третьего", "Джентльмены удачи". В общей сложности его наследие насчитывает 70 киноработ.

Папанов в фильме "Бриллиантовая рука", фото из сети

Анатолий озвучивал Волка в "Ну, погоди", а также его голос можно было услышать в мультфильмах "Кот в сапогах", "Русалочка", "Фитиль", "Отважный Робин Гуд". Суммарно Папанов озвучил около 100 мультфильмов.

Могила Анатолия Папанова

Актер умер в 1988 году, когда ему было 64. Тогда было плановое отключение горячей воды, поэтому мужчина принимал холодный душ. В этот момент у него случился сердечный приступ. Тогда в квартире не было родных актера, так что никто не оказал ему помощи. Жизнь артиста оборвалась.

Папанов в зрелом возрасте, фото из сети

Папанова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Ему установили памятник, состоящий из трех гранитных стел. Одну из них оформили в форме приоткрытой театральной кулисы.

Памятник Папанову на его могиле, фото из сети

На центральной стелле можно увидеть серый бюст Папанова. Также на могиле есть цветочные вазы.

На могиле установили бюст Папанова, фото из сети

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила Раднэра Муратова, актера из "Джентльменов удачи". Он умер в одиночестве.