Не говорит о войне и показывает роскошную жизнь: что известно о старшей дочери экс-мера Харькова Добкина

Дочь политика живет за границей

Скандальный политик, бывший глава Харькова Михаил Добкин во время полномасштабной войны редко выходит на связь. Он распространял фотографию в военной форме, но выяснилось, что экс-чиновник нигде не служит. А вот дочь политика — Алла — активно проявляется в социальных сетях.

За несколько дней до начала полномасштабного вторжения россиян Добкина пожелала, чтобы украинцы были добрее. Также она написала, чтобы в каждом доме был покой и детский смех.

В преддверии большого вторжения Добкина желала всем быть добрее

А вот 24 февраля 2022 блогерша написала: "Когда этот ужас закончится" и отметила, что будет восстанавливать Харьков "своими руками". Женщина не осудила страну-оккупанта в этом посте.

Добкина говорила, что своими руками будет отстраивать Харьков

А через месяц дочь экс-мера Харькова перебралась в Стамбул с сыном. Женщина показывала себя с отдыха, распространяла фотографии из модных фотосессий и продолжила записывать песни. Позже в Турцию переехала и мама Аллы.

Добкина переехала в Турцию в начале полномасштабной войны, фото с ее инстаграма

Добкина не осуждала Россию за войну, фото с ее инстаграма

Добкина с мамой и сыном в Турции, фото с ее инстаграма

Добкина не упоминает о войне России против Украины на своей странице в инстаграме. У нее нет сообщений о сборах на ВСУ или напоминаниях о страшных преступлениях террористического государства. Алла постоянно показывает себя на элитных курортах, в брендовой одежде и ресторанах. Блогерша демонстрирует беззаботную и счастливую жизнь, будто войны нет.

Добкина отдыхает за границей, фото с ее инстаграма

Добкина не распространяла посты о преступлениях России, фото с ее инстаграма

В октябре 2023 отметила 30-летие и устроила пышное празднование. Доподлинно неизвестно, где она праздновала день рождения: в Украине или за границей. На празднике была мама, брат и отец Аллы. Пользователей сети смутил поцелуй Добкина с дочерью в губы.

Добкина с братом и мамой на своем дне рождения, фото с ее инстаграма

Добкина устроила празднование 30-летия, фото с ее инстаграма

Алла поцеловалась с отцом в губы, фото с ее инстаграма

В мае 2024 года Алла обнародовала фото с круглым животом, сообщив о своей беременности. Теперь дочь Добкина стала мамой двоих детей.

Добкина была беременна второй раз, фото с ее инстаграма

Добкина родила второго ребенка, фото с его инстаграма

Сейчас Алла продолжает проживать в Турции с детьми и мамой. А отдельные посты Добкиной сопровождаются русскими песнями, в частности, Artik & Asti и Алексея Чумакова.

Добкина распространяет треки российских певцов, фото с ее инстаграма

Добкина распространяет русскую музыку в соцсетях, фото с ее инстаграма

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