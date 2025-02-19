Не говорит о войне и показывает роскошную жизнь: что известно о старшей дочери экс-мера Харькова Добкина
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Дочь политика живет за границей
Скандальный политик, бывший глава Харькова Михаил Добкин во время полномасштабной войны редко выходит на связь. Он распространял фотографию в военной форме, но выяснилось, что экс-чиновник нигде не служит. А вот дочь политика — Алла — активно проявляется в социальных сетях.
За несколько дней до начала полномасштабного вторжения россиян Добкина пожелала, чтобы украинцы были добрее. Также она написала, чтобы в каждом доме был покой и детский смех.
А вот 24 февраля 2022 блогерша написала: "Когда этот ужас закончится" и отметила, что будет восстанавливать Харьков "своими руками". Женщина не осудила страну-оккупанта в этом посте.
А через месяц дочь экс-мера Харькова перебралась в Стамбул с сыном. Женщина показывала себя с отдыха, распространяла фотографии из модных фотосессий и продолжила записывать песни. Позже в Турцию переехала и мама Аллы.
Добкина не упоминает о войне России против Украины на своей странице в инстаграме. У нее нет сообщений о сборах на ВСУ или напоминаниях о страшных преступлениях террористического государства. Алла постоянно показывает себя на элитных курортах, в брендовой одежде и ресторанах. Блогерша демонстрирует беззаботную и счастливую жизнь, будто войны нет.
В октябре 2023 отметила 30-летие и устроила пышное празднование. Доподлинно неизвестно, где она праздновала день рождения: в Украине или за границей. На празднике была мама, брат и отец Аллы. Пользователей сети смутил поцелуй Добкина с дочерью в губы.
В мае 2024 года Алла обнародовала фото с круглым животом, сообщив о своей беременности. Теперь дочь Добкина стала мамой двоих детей.
Сейчас Алла продолжает проживать в Турции с детьми и мамой. А отдельные посты Добкиной сопровождаются русскими песнями, в частности, Artik & Asti и Алексея Чумакова.
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