Его называли серым кардиналом Донбасса: как выглядит могила самого старшего нардепа Ефима Звягильского

Депутат вел бизнес с псевдоформированием "ДНР"

Ефим Звягильский — соучредитель так называемого "донецкого клана", единственный депутат в Украине всех восьми созывов. За влияние на политические и бизнес-процессы его назвали серым кардиналом Донбасса. А в 2021 он умер из-за осложнений от коронавируса в возрасте 88 лет. В то же время сегодня, 20 февраля, ему могло бы исполниться 92 года.

"Телеграф" расскажет больше о деятельности нардепа и где его похоронили.

Биография Ефима Звягильского

Будущий нардеп родился в 1933 году в Донецке. Учился на горного инженера в Донецком индустриальном институте. После окончания вуза Ефим начал работать на шахте "Куйбышевуголь". Сначала он был там помощником начальника, а потом поднялся на должность директора. Параллельно занимался научной деятельностью.

Ефим Звягильский, фото Валерия Милосердова

В течение 13 лет Звягильский был директором шахты имени Засядько объединения "Донецкуголь". В 1990 году мужчина попал в Верховную Раду от Коммунистической партии. Через 2 года он возглавил Донецкий горсовет народных депутатов.

Впоследствии Ефим стал первым вице-премьер-министром, когда Кабмин возглавлял Леонид Кучма. Затем некоторое время исполнял обязанности премьер-министра, но впоследствии снова стал нардепом. Именно Звягильский провозгласил фразу в парламенте: "Донбасс никто не поставит на колени".

Ефим Звягильский в Верховной Раде, фото Александра Клименко

Когда Кучма стал президентом, Звягильскому выдвигали подозрения в хищении государственных средств — 20 миллионов долларов. Также его обвиняли в вывозе в Израиль 300 миллионов долларов нелегальных наличных денег. В этой стране он и прятался от следствия.

Вернувшись в Украину, Звягильский возглавил правление арендаторов ОП "Шахта имени А. Ф. Засядько". В то время на шахте регулярно происходили аварии, повлекшие смертельные последствия. В то же время мужчина оказывал большое влияние как на Донбассе, так и в парламенте.

Ефим Звягильский был влиятельным политиком и бизнесменом, фото из сети

После этого Звягильский был народным депутатом в течение нескольких созывов. На выборах президента в 2004 году стал доверенным лицом Виктора Януковича. В 2012 году Ефим стал самым старшим депутатом в парламенте.

Ефим Звягильский был старшим депутатом в Раде, фото из сети

Звягильский поддерживал "диктаторские" законы, которые ущемляли права людей. После начала войны на Донбассе депутат некоторое время вел бизнес с сепаратистами, но потом начал продавать уголь по более низким ценам. Так у нардепа произошел конфликт с "ДНР", и они прекратили сотрудничество.

Могила Ефима Звягильского

Народный депутат умер в 2021 году, когда ему было 88 лет. Это произошло из-за осложнений от коронавируса. Звягильского похоронили на Байковом кладбище в Киеве. На месте захоронения установили портрет политика на деревянной основе. Также на могилу принесли букеты живых цветов.

Ефима Звягильского похоронили в 2021 году, фото из сети

Впоследствии политику установили огромный памятник в виде шахты. Звягильский много лет возглавлял шахту имени Засядько, поэтому его решили почтить таким символическим мемориалом. Также на месте захоронения есть надгробная плита с личными данными нардепа. В то же время можно увидеть вазу для цветов.

Памятник на могиле Ефима Звягильского, фото "Страна.ua"

Через некоторое время на надгробной плите еще установили бюст Звягильского, выполненный из белого камня. Таким образом, покойному оформили целый мемориальный комплекс.

Так выглядит могила Звягильского, фото wikiland.net

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