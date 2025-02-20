Его называли серым кардиналом Донбасса: как выглядит могила самого старшего нардепа Ефима Звягильского
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Депутат вел бизнес с псевдоформированием "ДНР"
Ефим Звягильский — соучредитель так называемого "донецкого клана", единственный депутат в Украине всех восьми созывов. За влияние на политические и бизнес-процессы его назвали серым кардиналом Донбасса. А в 2021 он умер из-за осложнений от коронавируса в возрасте 88 лет. В то же время сегодня, 20 февраля, ему могло бы исполниться 92 года.
"Телеграф" расскажет больше о деятельности нардепа и где его похоронили.
Биография Ефима Звягильского
Будущий нардеп родился в 1933 году в Донецке. Учился на горного инженера в Донецком индустриальном институте. После окончания вуза Ефим начал работать на шахте "Куйбышевуголь". Сначала он был там помощником начальника, а потом поднялся на должность директора. Параллельно занимался научной деятельностью.
В течение 13 лет Звягильский был директором шахты имени Засядько объединения "Донецкуголь". В 1990 году мужчина попал в Верховную Раду от Коммунистической партии. Через 2 года он возглавил Донецкий горсовет народных депутатов.
Впоследствии Ефим стал первым вице-премьер-министром, когда Кабмин возглавлял Леонид Кучма. Затем некоторое время исполнял обязанности премьер-министра, но впоследствии снова стал нардепом. Именно Звягильский провозгласил фразу в парламенте: "Донбасс никто не поставит на колени".
Когда Кучма стал президентом, Звягильскому выдвигали подозрения в хищении государственных средств — 20 миллионов долларов. Также его обвиняли в вывозе в Израиль 300 миллионов долларов нелегальных наличных денег. В этой стране он и прятался от следствия.
Вернувшись в Украину, Звягильский возглавил правление арендаторов ОП "Шахта имени А. Ф. Засядько". В то время на шахте регулярно происходили аварии, повлекшие смертельные последствия. В то же время мужчина оказывал большое влияние как на Донбассе, так и в парламенте.
После этого Звягильский был народным депутатом в течение нескольких созывов. На выборах президента в 2004 году стал доверенным лицом Виктора Януковича. В 2012 году Ефим стал самым старшим депутатом в парламенте.
Звягильский поддерживал "диктаторские" законы, которые ущемляли права людей. После начала войны на Донбассе депутат некоторое время вел бизнес с сепаратистами, но потом начал продавать уголь по более низким ценам. Так у нардепа произошел конфликт с "ДНР", и они прекратили сотрудничество.
Могила Ефима Звягильского
Народный депутат умер в 2021 году, когда ему было 88 лет. Это произошло из-за осложнений от коронавируса. Звягильского похоронили на Байковом кладбище в Киеве. На месте захоронения установили портрет политика на деревянной основе. Также на могилу принесли букеты живых цветов.
Впоследствии политику установили огромный памятник в виде шахты. Звягильский много лет возглавлял шахту имени Засядько, поэтому его решили почтить таким символическим мемориалом. Также на месте захоронения есть надгробная плита с личными данными нардепа. В то же время можно увидеть вазу для цветов.
Через некоторое время на надгробной плите еще установили бюст Звягильского, выполненный из белого камня. Таким образом, покойному оформили целый мемориальный комплекс.
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