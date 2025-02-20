Тіло виявили через кілька днів після смерті: де поховали актора "Діамантової руки" Папанова і як виглядає могила

Актор зіграв у понад 70 фільмах

Анатолій Папанов — відомий радянський актор, який прославився грою у фільмах "Діамантова рука" та "Джентльмени удачі". Артиста не стало ще в 1987 році, коли йому було 64. У Папанова залишилась донька, яка пішла його стопами.

Чоловік також брав участь у Другій світовій війні, під час якої отримав інвалідність. Водночас при цьому активно знімався у фільмах і серіалах. Більше про творчий шлях Папанова, і чому він помер — розповість "Телеграф".

Що відомо про Анатолія Папанова

Майбутній актор народився у 1922 році у Смоленській області. В кінці 20-х родина переїхала у Москву. Після закінчення школи він пройшов проби у Театр робочої молоді та паралельно працював у ремонтній майстерні заводу.

Спершу Папанов багато знімався в масовці, а дебютну епізодичну роль отримав у стрічці "Ленін у жовтні". Під час Другої світової війни актора мобілізували. Він керував зводом зенітної артилерії. Під Харковом чоловік отримав важке поранення — йому відірвало два пальці. З того часу Папанов демобілізувався та їздив виступати для військових з піснями та віршами.

Папанов брав участь у Другій світовій війні, фото з мережі

Згодом Анатолій вступив у театральний виш, після закінчення якого працював у Театрі сатири. Він грав там понад 40 років, виконавши 50 різних ролей. Зокрема, йдеться про вистави "Ревізор", "Втрачений лист", "Вишневий сад", "Горе від розуму", "Хто винен?".

Масштабний дебют Папанова у кіно відбувся у фільмі "Людина нізвідки". Там він зіграв антагоніста Аркадія Крохалева та ще кілька епізодичних ролей. А в стрічці "Живі і мертві" виконав роль генерала, за що отримав Державну премію та перемогу на Першому Всесоюзному кінофестивалі. Фільм переглянув 41 мільйон глядачів.

Папанов у стрічці "Живі і мертві", фото з мережі

Папанов також прославився роллю контрабандиста в комедії Леоніда Гайдая "Діамантова рука". Стрічка стала однією з найпопулярніших у Радянському Союзі. Окрім цього, Папанов знімався у фільмах "Дванадцять стільців", "Білоруський вокзал", "Холодне літо п'ятдесят третього", "Джентльмени удачі". Загалом його доробок налічує 70 кіноробіт.

Папанов у фільмі "Діамантова рука", фото з мережі

Анатолій озвучував Вовка у "Ну, постривай", а також його голос можна було почути у мультфільмах "Кіт у чоботях", "Русалонька", "Фітіль", "Відважний Робін Гуд". Сумарно Папанов озвучив близька 100 мультфільмів.

Могила Анатолія Папанова

Актор помер у 1988 році, коли йому було 64. Тоді було планове вимкнення гарячої води, тому чоловік приймав холодний душ. У цей момент у нього стався серцевий приступ. Тоді в квартирі не було рідних актора, тож ніхто не надав йому допомоги. Життя артиста обірвалося.

Папанов у зрілому віці, фото з мережі

Папанова поховали на Новодівичому цвинтарі в Москві. Йому встановили пам'ятник, який складається з трьох гранітних стел. Одну з них оформили у формі привідкритої театральної куліси.

Пам'ятник Папанову на його могилі, фото з мережі

На центральній стелі можна побачити сірий бюст Папанова. Також на могилі є вази для квітів.

На могилі встановили бюст Папанова, фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має могила Раднера Муратова, актора з "Джентльменів удачі". Він помер на самоті.