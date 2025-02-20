Мало кто об этом знает: почему Кузьму Скрябина похоронили с медалью

Певец похоронен на родной Львовщине

Андрей Кузьменко был известным украинским певцом и лидером группы "Скрябин". Музыкант погиб в 2015 году в ДТП, когда возвращался в Киев с концерта в Кривом Роге. Артиста похоронили в семейном склепе на кладбище в Брюховичах. Оказалось, что перед этим певцу прицепили на пиджак медаль.

В 2022 году мать Андрея – Ольга Михайловна – рассказывала, что одну ночь с сыном прощались в церкви. Тогда многие пришли провести певца в последний путь, среди которых были и военные. Одному из них было около 45 лет, а другой — совсем юный. Военные подошли к матери Кузьмы и передали ей медаль. Женщина сначала отказывалась брать ее, но потом все же согласилась.

Похороны Кузьмы Скрябина, фото "Варта"

"Подходят два солдата... Один старший такой, лет 45, второй паренек совсем. Они из госпиталя, холодно было. Не знаю, шли они домой или возвращались на фронт... Подошли к нам... Говорит: "Я вас прошу, положите Андрею". Я отвечаю: "Так вам надо, Андрею она не нужна. Он знает, что вы ему дали". Нет, настаивает, вы ему положите!", — поделилась она.

Ольга Михайловна, мать Кузьмы Скрябина, фото из сети

Ольга Михайловна не клала медаль в гроб. Вместо этого она прицепила награду на пиджак сына. Военные также отметили, что в свое время Андрей приобрел им необходимые вещи.

"Прицепила ему к лацкана. Самая главная медаль за все, что он сделал для тех солдат. Они говорят: "Все, что на нас, все — Андрей!", — отметила женщина.

Кузьму похоронили с медалью, фото из сети

Отметим, что артист был похоронен в семейном склепе на Брюховицком кладбище. Близкие, знакомые и поклонники Кузьмы часто приносят на его могилу цветы, лампадки и сине-желтые флаги. Недавно дочь артиста — Барбара — поделилась новым фото с его могилы. Девушка писала, что до сих пор не может принять гибель отца.

Памятник Кузьме Скрябину, Фото Вадима Савченко

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит место, где погиб Кузьма Скрябин. Это произошло в Днепропетровской области.