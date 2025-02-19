Долгие поиски любви, аборты и самоубийство в 57 лет: что известно о личной жизни звезды "Место встречи изменить нельзя" Давыдовой

Артистка выходила замуж 8 раз

Людмила Давыдова была известной актрисой театра и кино в советское время. В частности, она сыграла в фильмах "Тени исчезают в полдень" и "Место встречи изменить нельзя". В 57 лет женщина покончила жизнь самоубийством.

"Телеграф" расскажет, какой была личная жизнь известной актрисы.

Личная жизнь Людмилы Давыдовой

Первым мужем Давыдовой был актер и режиссер Андрей Ладынин. С ним она познакомилась на съемочной площадке. Актриса была беременна от актера, но сделала аборт. Этот брак не стал успешным: супруги за короткий срок развелись.

Андрей Ладынин – первый муж Давыдовой, фото из сети

Андрей Ладынин и Людмила Давыдова в кино, фото из сети

Вторым избранником артистки был режиссер Валерий Усков. Они работали вместе в ленте "Тени исчезают в полдень". Так Усков и Давыдова стали не только коллегами, но и мужем и женой. Людмила ждала ребенка от Валерия, но прервала беременность. Так в паре все чаще возникали ссоры, и впоследствии актеры прекратили отношения.

Валерий Усков, второй муж Людмилы Давыдовой, фото из сети

Валерий Усков и Людмила Давыдова, фото из сети

Третьим мужем актрисы стал Георгий Давыдов, декан Московского государственного института международных отношений. Именно с этой фамилией артистка осталась и стала известной. Однако и этот брак впоследствии закончился.

Людмила и Георгий Давыдов, фото из сети

В четвертый раз Людмила вышла замуж за ученого и преподавателя Института иностранных языков Владимира Котелкина. Он был женат на известной певице Людмиле Зыкиной. Невозможность забеременеть доводила женщину до депрессии, так что отношения с ученым тоже стали сложными. Потому и этот брак распался.

Владимир Котелкин и Людмила Зыкина, фото из сети

Поговаривали, что после этого Давыдова еще несколько раз выходила замуж. Она меняла фамилию на "Полякова", "Макеева", но впоследствии возвращалась к "Давыдовой". Кем были следующие мужья актрисы – неизвестно. В общей сложности женщина выходила замуж 8 раз.

Актриса покончила жизнь самоубийством в 57 лет. Она болела шизофренией и находилась в психбольнице. Однако полностью выздороветь женщине не удавалось. Артистку похоронили на Домодедовском кладбище в 1996 году.

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