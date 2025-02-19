Укр

Долгие поиски любви, аборты и самоубийство в 57 лет: что известно о личной жизни звезды "Место встречи изменить нельзя" Давыдовой

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
Читати українською
Автор
Личная жизнь актрисы "Место встречи изменить невозможно" Людмилы Давыдовой Новость обновлена 19 февраля 2025, 15:13
Личная жизнь актрисы "Место встречи изменить невозможно" Людмилы Давыдовой. Фото Коллаж "Телеграфа"

Артистка выходила замуж 8 раз

Людмила Давыдова была известной актрисой театра и кино в советское время. В частности, она сыграла в фильмах "Тени исчезают в полдень" и "Место встречи изменить нельзя". В 57 лет женщина покончила жизнь самоубийством.

"Телеграф" расскажет, какой была личная жизнь известной актрисы.

Личная жизнь Людмилы Давыдовой

Первым мужем Давыдовой был актер и режиссер Андрей Ладынин. С ним она познакомилась на съемочной площадке. Актриса была беременна от актера, но сделала аборт. Этот брак не стал успешным: супруги за короткий срок развелись.

Андрей Ладынин
Андрей Ладынин – первый муж Давыдовой, фото из сети
Андрей Ладынин и Людмила Давыдова
Андрей Ладынин и Людмила Давыдова в кино, фото из сети

Вторым избранником артистки был режиссер Валерий Усков. Они работали вместе в ленте "Тени исчезают в полдень". Так Усков и Давыдова стали не только коллегами, но и мужем и женой. Людмила ждала ребенка от Валерия, но прервала беременность. Так в паре все чаще возникали ссоры, и впоследствии актеры прекратили отношения.

Валерий Усков
Валерий Усков, второй муж Людмилы Давыдовой, фото из сети
Валерий Усков
Валерий Усков и Людмила Давыдова, фото из сети

Третьим мужем актрисы стал Георгий Давыдов, декан Московского государственного института международных отношений. Именно с этой фамилией артистка осталась и стала известной. Однако и этот брак впоследствии закончился.

Людмила Давыдова личная жизнь
Людмила и Георгий Давыдов, фото из сети

В четвертый раз Людмила вышла замуж за ученого и преподавателя Института иностранных языков Владимира Котелкина. Он был женат на известной певице Людмиле Зыкиной. Невозможность забеременеть доводила женщину до депрессии, так что отношения с ученым тоже стали сложными. Потому и этот брак распался.

Владимир Котелкин
Владимир Котелкин и Людмила Зыкина, фото из сети

Поговаривали, что после этого Давыдова еще несколько раз выходила замуж. Она меняла фамилию на "Полякова", "Макеева", но впоследствии возвращалась к "Давыдовой". Кем были следующие мужья актрисы – неизвестно. В общей сложности женщина выходила замуж 8 раз.

Актриса покончила жизнь самоубийством в 57 лет. Она болела шизофренией и находилась в психбольнице. Однако полностью выздороветь женщине не удавалось. Артистку похоронили на Домодедовском кладбище в 1996 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила известного советского актера Владимира Толоконникова. Он был главным героем фильма "Собачье сердце."

Теги:
#Личная Жизнь #Людмила Давыдова