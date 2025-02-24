На кладбище стоит копия памятника: как выглядит могила молодой жены Сталина и почему она убила себя

Считается, что молодая женщина застрелилась из пистолета своего брата

Надежда Аллилуева — молодая жена Сталина, которая родила ему детей. Она была на 21 год младше него и наложила на себя руки после ссоры с мужем. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, однако оригинал ее памятника вывезли с места захоронения.

"Телеграф" расскажет, как выглядит могила Надежды Аллилуевой, которая была второй женой Сталина и умерла в возрасте 31 года.

Жена Сталина — как она умерла

Еще в 1917 году 15-летняя Надежда без памяти влюбилась в будущего вождя народов, который вернулся из сибирской ссылки. Спустя два года они поженились, однако гордая Надя фамилию мужа Иосифа Сталина не взяла. В 1921 году у них родился сын Василий, а в 1926-м – дочь Светлана.

Говорят, что Надежда Аллилуева не хотела быть обычной домохозяйкой, она стремилась учится и развиваться, была активной и энергичной молодой женщиной. При этом она обращалась к старшему на 21 год мужу на "Вы". И ему это не очень нравилось. Со временем Надежда и Сталин начали часто ссорится.

7 ноября 1932 года, в годовщину Октябрьской революции, между Сталиным и его молодой женой произошла очередная серьезная ссора. После ругани Надежда не выдержала и ушла из дома, а в ночь с 8 на 9 ноября ее нашли мертвой.

По официальной версии, 31 летняя жена Сталина застрелилась из пистолета своего брата. Среди версий суицида была и ссора супругов, и частые головные боли, которыми мучилась молодая женщина. Также была версия, что ее застрелил сам Сталин.

Могила Надежды Аллилуевой — как она выглядит

Жену Сталина похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. На могиле Надежды установили высокий памятник с бюстом из белого мрамора с надписью "Надежда Сергеевна Аллилуева-Сталина 1901-1932 член ВКПБ от И.В. Сталина".

Говорят, что раньше рядом с могилой стояла лавочка, на которой Сталин часами сидел в одиночестве, когда проведывал могилу жены. Однако теперь нет ни лавочки, ни самого памятника работы знаменитого советского скульптора И. Д. Шадра. Как оказалось, оригинал этого постамента передали на хранение в Третьяковскую галерею, а на могиле установлена копия.

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