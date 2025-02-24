Без опознавательных знаков и памятника: где похоронен Стив Джобс и почему его могила остается тайной

В этот день, 24 февраля, родился Стив Джобс, который подарил миру эпоху новых информационных технологий

Стив Джобс — известный на весь мир изобретатель, который открыл миру новую эру информационных технологий и вошел в историю, как основатель корпорации Apple. Он умер от онкологии в 2011 году, а родился сегодня, 24 февраля.

"Телеграф" расскажет, что известно о похоронах Стива Джобса, и почему его могила остается безымянной и тайной.

Стив Джобс. Фото: Getty Images

Стив Джобс — где похоронен великий изобретатель

Всемирно известный новатор в сфере технологий Стив Джобс скончался 5 октября 2011 года после продолжительной онкологической болезни, ему было 56 лет. Впервые о серьезном диагнозе изобретателя заговорили в 2003 году, по некоторым данным, у него тогда выявили рак поджелудочной железы.

Одни источники утверждают, что Стив Джобс отказался от операции, которая могла привести к устойчивой ремиссии, и лечился с помощью овощной диеты, медитаций и иглоукалывания. Другие же заявляют, что он перенес операцию в 2004 году, но болезнь вернулась.

Известно, что глава компании Apple Стив Джобс был похоронен в городе Пало-Альто, штат Калифорния, на старом кладбище Альта-Меса. На траурной церемонии были только самые близкие родственники и друзья покойного. А компания Apple не устраивала никаких поминальных мероприятий после смерти своего основателя.

При этом, могила Джобса до сих пор остается загадкой. По просьбе семьи его место захоронения осталась без опознавательных знаков. Так что точное место, где похоронен изобретатель известно только узкому кругу людей.

К слову, согласно биографии изобретателя, которую написал Уолтер Айзексон, Стив Джобс, который в 1973 году принял иудаизм, велел провести кремацию его тела после смерти. Однако за считанные дни до кончины, он якобы передумал. Перед тем, как умереть, он велел похоронить его на кладбище Альта-Меса, неподалеку его приемных родителей.

Стоит также отметить, что после смерти основателя Apple поиск его могилы стал неким "развлечением" среди туристов и поклонников теорий заговоров. А тем временем в сети гуляет единственное фото надгробной плиты, якобы на могиле Стива Джобса. Однако подлинность этого фото вызывает сомнения.

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