Москва и Вашингтон обсуждают экономическое сотрудничество

Руководства России и США действительно обсуждают вопросы сотрудничества в экономической отрасли в рамках переговоров по урегулированию войны в Украине. При этом Москва может даже предложить совместную добычу редкоземельных металлов (РЗМ).

Об этом рассказал Владимир Путин в разговоре с местными пропагандистами. По его словам, ему "не интересна" сделка по РЗМ между Украиной и США, но добавил, что Россия является одной из крупнейших стран по запасам этих металлов.

При этом Путин говорит, что готов предложить Вашингтону сотрудничество в этом плане, что включает совместную добычу на оккупированных территориях Украины. При этом там он готов предложить работать не только американцам.

Кроме того, он готов предложить США поставить 2 миллиона тонн алюминия на мировой рынок ежегодно, чтобы стабилизировать цены. Путин говорит, что предлагал американцам подумать о совместной добыче алюминия в Красноярском крае. Он оценил проект по добыче в 15 миллиардов долларов.

Он подтвердил слова президента США Дональда Трампа о том, что американские и российские компании ведут обсуждения крупных экономических проектов.

Как сообщалось ранее, Путин также решил сравнить политические рейтинги президента Украины Владимира Зеленского и бывшего главнокомандующего Валерия Залужного. Он заявил, что у Зеленского якобы нет шансов на победу в будущих выборах.