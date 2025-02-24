Москва та Вашингтон обговорюють економічну співпрацю

Керівництва Росії та США дійсно обговорюють питання співробітництва в економічній галузі у рамках переговорів щодо врегулювання війни в Україні. При цьому Москва може навіть запропонувати спільний видобуток рідкісноземельних металів (РЗМ).

Про це розповів Володимир Путін у розмові із місцевими пропагандистами. За його словами, йому "не цікава" угода щодо РЗМ між Україною та США, але додав, що Росія є однією з найбільших країн із запасів цих металів.

При цьому Путін каже, що готовий запропонувати Вашингтону співпрацю у цьому плані, що включає спільний видобуток на окупованих територіях України. При цьому він готовий запропонувати працювати там не тільки американцям.

Крім того, він готовий запропонувати США поставити 2 мільйони тонн алюмінію на світовий ринок щорічно, щоб стабілізувати ціни. Путін каже, що пропонував американцям подумати про спільний видобуток алюмінію у Красноярському краї. Він оцінив проєкт з видобутку у 15 мільярдів доларів.

Він підтвердив слова президента США Дональда Трампа про те, що американські та російські компанії ведуть обговорення великих економічних проєктів.

Як повідомлялося раніше, Путін також вирішив порівняти політичні рейтинги президента України Володимира Зеленського та колишнього головнокомандувача Валерія Залужного. Він заявив, що Зеленський нібито не має шансів на перемогу в майбутніх виборах.