Путин прокомментировал контакты с США: нахваливал администрацию Трампа, но успел и пожаловаться
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Путин обвинил часть западных элит в желании "сохранить нестабильность"
Переговоры США и России вселяют в Кремль надежду. Президент РФ Владимир Путин похвалил администрацию Трампа.
Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на выступление Путина. По его словам, первые контакты с администрацией президента США Дональда Трампа "вселяют определенные надежды на постепенное решение накопившихся проблем".
"Стремительно меняется мир, обстановка в мире. В этой связи отмечу, что первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды. Есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений, на постепенное решение колоссального объема накопившихся системных, стратегических проблем в мировой архитектуре", — сказал глава РФ и продолжил "нынешняя администрация США демонстрирует прагматизм и реальный взгляд на вещи, а также отказывается от стереотипов и мессианских, идеологических клише своих предшественников".
Путин заявил, что именно вышеуказанные "стратегические проблемы" якобы и спровоцировали его на полномасштабное вторжение в Украину.
При этом, глава Кремля обвинил часть западных элит в желании "сохранить нестабильность" и якобы будущих попытках срыва диалога между США и Россией.
"Понимаем, что не всех устраивает возобновление российско-американских контактов. Часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире. И эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог", — передают СМИ слова Владимира Путина.
Напомним, ранее мы писали о том, что у Путина назвали территории Украины, которые не собираются даже обсуждать на переговорах.