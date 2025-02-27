Путин прокомментировал контакты с США: нахваливал администрацию Трампа, но успел и пожаловаться

Путин обвинил часть западных элит в желании "сохранить нестабильность"

Переговоры США и России вселяют в Кремль надежду. Президент РФ Владимир Путин похвалил администрацию Трампа.

Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на выступление Путина. По его словам, первые контакты с администрацией президента США Дональда Трампа "вселяют определенные надежды на постепенное решение накопившихся проблем".

"Стремительно меняется мир, обстановка в мире. В этой связи отмечу, что первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды. Есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений, на постепенное решение колоссального объема накопившихся системных, стратегических проблем в мировой архитектуре", — сказал глава РФ и продолжил "нынешняя администрация США демонстрирует прагматизм и реальный взгляд на вещи, а также отказывается от стереотипов и мессианских, идеологических клише своих предшественников".

Путин заявил, что именно вышеуказанные "стратегические проблемы" якобы и спровоцировали его на полномасштабное вторжение в Украину.

При этом, глава Кремля обвинил часть западных элит в желании "сохранить нестабильность" и якобы будущих попытках срыва диалога между США и Россией.

"Понимаем, что не всех устраивает возобновление российско-американских контактов. Часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире. И эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог", — передают СМИ слова Владимира Путина.

Напомним, ранее мы писали о том, что у Путина назвали территории Украины, которые не собираются даже обсуждать на переговорах.