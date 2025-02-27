Заступился за Украину? Лукашенко высказался по поводу мирных переговоров

Президент Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, недавно вновь якобы "победивший" на выборах, во время недавнего интервью отметил, что вопрос о завершении войны в Украине не будет рассматриваться без участия самой Украины.

По информации белорусского агентства "Белта", журналисты поинтересовались у Лукашенко о содержании его разговоров с Путиным по поводу переговоров с США.

"Потом он продолжил говорить, что украинцы и Зеленский обижаются, что их не позвали в Саудовскую Аравию. Говорит: "Зачем звать, если там были вопросы России и США. Там только вскользь затронули на этих переговорах вопросы Украины. Поэтому зачем было звать Украину". Но об этом уже и Трамп сказал, в этом ключе. Когда будут решаться вопросы Украины, я думаю, без Украины эти вопросы никто решать не будет", — рассказал Лукашенко.

Белорусский лидер также подчеркнул, что Россия никогда не согласится с присутствием миротворческих сил стран Европейского Союза на территории Украины. Впрочем, мнения по поводу размещения миротворцев в Украине разделяются и в Европе. Великобритания неоднократно выступала за их отправку, а такие страны как Польша, Испания и Румыния категорически против.

Также, напомним, недавно Нидерланды заявили, что готовы отправить миротворцев в Украину после войны.