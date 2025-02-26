Зачем Путину еще две области Украины: в СНБО объяснили подлинные мотивы таких заявлений

Россия хочет сделать предметом переговоров нереалистичные требования

Президент России Владимир Путин пытается "повысить ставки" перед президентом США Дональдом Трампом — для этого он дал команду Сергею Лаврову говорить о "конституции РФ, куда вписаны Херсон и Запорожье".

Об этом написал в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко. В то же время, в России понимают, что на эти условия никто не пойдет, отметил начальник ЦПД.

Коваленко также добавил, что Россия еще с советских времен избрала стратегию "умножать количество бреда, выкладывать его на стол и отрезать кусочек бреда в обмен на что-либо".

Кремль, по словам начальника ЦПД, сначала создает нереалистичные конструкции, а затем пытается делать их предметом переговоров, после чего обменивает уступки в переговорах на то, что нужно руководству РФ.

Сейчас Россия очень заинтересована в смягчении санкций, поскольку они очень больно бьют по российской экономике.

"Такова стратегия у Путина, и эта стратегия не должна сработать в будущем", — написал начальник ЦПД Андрей Коваленко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Сергей Лавров сделал резкое заявление насчет переговоров.