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Зачем Путину еще две области Украины: в СНБО объяснили подлинные мотивы таких заявлений

Автор
Евгений Устименко
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В ЦПД объяснили слова Лаврова Новость обновлена 26 февраля 2025, 17:41
В ЦПД объяснили слова Лаврова. Фото Коллаж "Телеграф"

Россия хочет сделать предметом переговоров нереалистичные требования

Президент России Владимир Путин пытается "повысить ставки" перед президентом США Дональдом Трампом — для этого он дал команду Сергею Лаврову говорить о "конституции РФ, куда вписаны Херсон и Запорожье".

Об этом написал в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко. В то же время, в России понимают, что на эти условия никто не пойдет, отметил начальник ЦПД.

Коваленко также добавил, что Россия еще с советских времен избрала стратегию "умножать количество бреда, выкладывать его на стол и отрезать кусочек бреда в обмен на что-либо".

Кремль, по словам начальника ЦПД, сначала создает нереалистичные конструкции, а затем пытается делать их предметом переговоров, после чего обменивает уступки в переговорах на то, что нужно руководству РФ.

Сейчас Россия очень заинтересована в смягчении санкций, поскольку они очень больно бьют по российской экономике.

"Такова стратегия у Путина, и эта стратегия не должна сработать в будущем", — написал начальник ЦПД Андрей Коваленко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Сергей Лавров сделал резкое заявление насчет переговоров.

Теги:
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