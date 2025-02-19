"Для россиян Трамп - супермен": о чем говорят заявления президента США после переговоров с РФ

Если Трамп сможет добиться прекращения огня даже на несколько дней, то это с его медийными возможностями раскрутит его до небес

Жесткие заявления Дональда Трампа после переговоров с Россией — это не "сливание" Украины и не какая-нибудь "хитрая политика". Это дымовая завеса, которая призвана скрыть целый ряд проблем команды Трампа.

Такое мнение высказал "Телеграфу" политический эксперт Алексей Голобуцкий.

У Трампа проблемы

Он объяснил, что уже в обозримом будущем (месяц-полтора) команде Трампа нужно будет показывать своим избирателям результат, чтобы подтвердить хотя бы 50-ю часть из всего обещанного. Украина и Россия в этом случае выступают своеобразным инструментом для этого.

— Россия инструмент в предстоящей борьбе с Китаем. Украина – инструмент в принуждении Европы присоединиться к Америке в той предстоящей борьбе с Китаем. И инструмент для того, чтобы Россия не зазнавалась и не думала о себе больше чем она есть. А самое главное это сейчас результат прекращения огня, считает эксперт.

Голобуцкий полагает, что если Трамп сможет добиться прекращения огня даже на несколько дней, то это с его медийными возможностями раскрутит его до небес.

"Договорняков" не получится

При этом наш собеседник уверен, что в настоящий момент ни мирный переговор, ни какие-либо договоренности — нереальны.

— Мы очень часто просто недооцениваем себя, не понимая наш ресурс. Мы три года сдерживали агрессию. Мы стоим. У нас есть армия. Армия, которая сейчас является второй по силе и возможностях после российской. На европейском континенте так точно. И этот ресурс никуда не пропадет.

Что такое "сливание"? Это выполнение пожеланий Путина? Как мы себе это представляем? Что наша армия выходит из Запорожья и Херсона? Это нереально в любом случае. Даже если американцы перекроют нам кислород в плане оружия. Остается Европа, которой это невыгодно. Остается Китай, которому также в таком виде это не выгодно. Китай хоть и вряд ли будет нам помогать, но и мешать тоже не будет. Даже если Россия сейчас бросит свои силы на эти города, то это еще полгода-год кровавых событий.

А еще не будем забывать, что половина Конгресса США — демократы. Через два года там будут выборы и Трамп может потерять и Конгресс и Сенат. Демократы никуда не делись. Просто все находятся в состоянии выжидания. Ждут того, где Трамп сядет в лужу и на сколько хватит его нахрапа, — уверен Голобуцкий.

Злой/добрый полицейский Трамп

По мнению Голобуцкого, Трамп не специально делает странные заявления, например, о якобы 4% поддержки у Зеленского.

— Он не специально. Я не знаю, насколько он грамотен или не грамотен уже настолько, что не может прочитать 40% вместо 4%. Но он не специально это преуменьшил. Да, он сделал даже круче, чем российская пропаганда, но это не означает, что он её смотрит. У каждого своя задача.

Трамп очень хочет результата. Он хочет стать самым великим президентом США и все же ему уже 78 лет. Он считает, что у него очень мало времени поэтому он одновременно и хороший полицейский и плохой. Уверен, завтра он может говорить уже совсем другие слова, а может даже и похвалит Зеленского, — считает эксперт.

Собеседник подчеркнул, что в команде Трампа есть "разрушители". Одним из них он называет Илона Маска. А тем временем госсекретарь Марко Рубио должен не позволять разрушать там, где это "может быть вредно".

— Эта разрушительная волна, которую возглавляет Трамп сейчас в мире, она же должна, по их логике, разрушать то, что мешает. Оставлять то, что помогает, добавил Голобуцкий.

Как дальше выстраивать коммуникацию с Трампом

Эксперт считает, что для дальнейшего выстраивания коммуникации необходимо держать свою позицию. То есть, у Украины есть четкие "красные" линии. Потому следует пытаться привлекать все возможные способы для того, чтобы находить общий язык с Трампом, не выходя за эти линии. Также не следует сосредотачивать в одном офисе все отношения внешнеполитические, а нужно дать возможность делать это всем, кто смог бы.

— И оппозиция, и депутаты, и все, что угодно. Надо объяснять, нужно вести переговоры. И, конечно, не забывать, что еще есть Европа, у которой сейчас, конечно, несколько противоположные интересы.

Опять-таки об этом Вэнс говорил. Они так видят, что следующая война, как бы она ни выглядела, это будет Китай. Это война не за Тайвань, конечно. Это война за технологии, война за концепцию влияния мира. То есть регулирование с помощью искусственного интеллекта демократическим способом, как себя представляют трамписты, или автократическим, как Китай представляет. И Европа сейчас полностью, с американской точки зрения, полностью на стороне Китая, считает собеседник.

Наша задача — выжить

Задача Украины, по мнению Голобуцкого, — выжить. Идти на какие-то договоренности с такими странами или силами, которые еще вчера казались просто невозможными.

— Сколько выжить? Это одна задача. К сожалению, в процессе выживания мы можем, конечно, сделать такие альянсы и пойти на такие шаги, которые, уверен, очень многим в стране не понравятся. Могут не понравиться.

Опять же, эта истерия, которая сейчас продолжается — мы настолько отзеркаливаем россиян, только в другую сторону. Читаю сейчас, они все в восторге от Трампа. Трамп – это супермен какой-то, о Путине уже забыли. А у нас наоборот — Трамп г**но, по**нок, т**рюка и так далее, — подчеркнул собеседник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что у Трампа могли предложить Путину на переговорах в Эр-Рияде.