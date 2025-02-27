Укр

У Путина назвали территории Украины, которые не собираются даже обсуждать на переговорах

Автор
Марина Ищенко
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Дмитрий Песков высказался по поводу возвращения территорий Новость обновлена 27 февраля 2025, 13:26
Дмитрий Песков высказался по поводу возвращения территорий. Фото Коллаж "Телеграф"

Песков говорит, что эти территории являются "неотъемлемой частью России"

В четверг, 27 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не будут обсуждать статус временно оккупированных регионов Украины. Их якобы "записано в конституцию РФ"

Об этом он сказал на брифинге. Его цитирует российское пропагандистское СМИ "Коммерсант".

По словам Пескова, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области якобы являются "неотъемлемой частью России". Поэтому этот факт не обсуждается.

"Те территории, которые стали субъектами Российской Федерации, которые записаны в конституции нашей страны, являются неотъемлемой частью нашей страны России. Это абсолютно неоспоримый и необсуждаемый факт", — заявил пропагандист.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация будет стремиться помочь Украине вернуть под свой контроль как можно больше оккупированных территорий в рамках возможного мирного соглашения с Россией. В то же время он отметил, что Украина может "забыть о вступлении в НАТО", считая, что именно этот вопрос мог стать причиной конфликта.

Трамп также подчеркнул, что США не будут предоставлять дополнительных гарантий безопасности Украине, кроме соглашения о добыче полезных ископаемых, которое планируется подписать во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Это соглашение, по словам Трампа, обеспечит "автоматическую безопасность" из-за присутствия американских работников.

Несмотря на сложности в достижении мирного соглашения, Трамп выразил поддержку размещению европейских миротворцев в Украине. Запланированы дальнейшие встречи делегаций перед возможными прямыми переговорами между Трампом и Путиным.

Ранее "Телеграф" писал, что России нужны еще три больших украинских города, которые она не может захватить.

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#Украина #Переговоры #Дмитрий Песков #Оккупация