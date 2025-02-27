Путін прокоментував контакти зі США: нахвалював адміністрацію Трампа, але встиг і поскаржитися

Путін звинуватив частину західних еліт у бажанні "зберегти нестабільність"

Переговори США та Росії вселяють у Кремль надію. Президент РФ Володимир Путін похвалив адміністрацію Трампа.

Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на виступ Путіна. За його словами, перші контакти з адміністрацією президента США Дональда Трампа "вселяють певні надії на поступове вирішення проблем, що накопичилися".

"Стрімко змінюється світ, обстановка у світі. У зв’язку з цим зазначу, що перші контакти з новою американською адміністрацією вселяють певні надії. Є зустрічний настрій працювати на відновлення міждержавних відносин, на поступове вирішення колосального обсягу накопичених системних, стратегічних проблем у світовій архітектурі", — сказав глава РФ і додав "Нинішня адміністрація США демонструє прагматизм та реальний погляд на речі, а також відмовляється від стереотипів та месіанських, ідеологічних кліше своїх попередників ".

Путін заявив, що саме вищезгадані "стратегічні проблеми" нібито і спровокували його на повномасштабне вторгнення в Україну.

При цьому глава Кремля звинуватив частину західних еліт у бажанні "зберегти нестабільність" і нібито майбутні спроби зриву діалогу між США та Росією.

"Розуміємо, що не всіх влаштовує відновлення російсько-американських контактів. Частина західних еліт, як і раніше, налаштована на збереження нестабільності в світі. І ці сили намагатимуться зірвати або скомпрометувати діалог, що почався ", — передають ЗМІ слова Володимира Путіна.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Путін назвав території України, які не збираються навіть обговорювати на переговорах.