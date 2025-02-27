"Не было никаких переговоров": Рубио опроверг, что в Саудовской Аравии говорили об Украине

Россияне хотели бы "рисовать линии" на карте, но США этого не позволили

Представители делегаций США и России во время встречи 18 февраля в Саудовской Аравии не говорили об Украине. Американская делегация пыталась прежде всего выяснить, серьезно ли российская сторона настроена на прекращение войны.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью, сообщает Государственный департамент США. По его словам, речь идет не о каком-то доверии к РФ, а о действиях – либо российская сторона серьезно настроена на остановку боевых действий, либо продолжает выдвигать свои максималистские требования.

"Требования… которые, как они знают, не могут быть выполнены, тогда будет понятно, что они несерьезно относятся к этому. Но мы должны это проверить, да? Это единственный способ узнать, возможно ли это, или нет. И мы были очень четки с россиянами. Не было никаких переговоров. Мы не садились над картой и не начинали рисовать линии", – заверил он.

Рубио добавил, что представители США четко дали понять, что в случае, если россияне заинтересованы "рисовать линии", США не будут ничего делать, не будут говорить о мире и экономическом сотрудничестве. Российская сторона, судя по всему, хотела бы "рисовать линии" или, по словам Рубио, "они не могут этого получить, это не может произойти, пока не закончится война".

"И это было нашим мнением: если вы хотите иметь более тесное сотрудничество с Соединенными Штатами по многим другим вопросам по всему миру, как геополитическим, так и экономическим, эта война должна закончиться. Поэтому нам нужно проверить, насколько серьезно они относятся к этому", – резюмировал он.

Напомним, что 18 февраля делегации США и России уже встречались в Эр-Рияде. Тогда госсекретарь США Марк Рубио заявил, что верит в готовность России начать серьезный процесс для окончания войны. Однако президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не признает результаты этих переговоров и даже отменил свой визит в Саудовскую Аравию из-за этой встречи.

Ранее "Телеграф" писал, что Путин хочет захватить еще два областных центра. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Также он заявил, что Россия и США проведут новую встречу в Стамбуле 27 февраля 2025 года. На переговорах будут говорить только о работе посольств обеих стран, но не о прекращении войны в Украине.