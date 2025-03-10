Увлеклась пластическими операциями? Помолодевшая любовница Путина Кабаева предстала в новой внешности

Российская гимнастка Кабаева появилась на публике в новой внешности

Алина Кабаева — известная российская гимнастка, олимпийская чемпионка, которая уже закончила спортивную карьеру. А еще ее давно называют любовницей Путина, приводя их совместные фото с публичных мероприятий и вероятное наличие общих детей. Сейчас бывшей спортсменке 41 год и она, похоже, пытается сохранить молодость всеми доступными способами.

"Телеграф" расскажет, как сейчас выглядит внезапно помолодевшая Алина Кабаева, и чем она теперь занимается.

Алина Кабаева — что о ней известно

Российская гимнастка Алина Кабаева прослыла в СМИ любовницей президента России Путина. Первая публикация о возможной свадьбе гимнастки и президента появилась в 2008 году в газете "Московский корреспондент". Тогда эту статью перепечатали также ряд западных СМИ.

И Кабаева, и потом даже Путин отрицали свою любовную связь. Спортсменка даже грозилась судом и требовала у издания опровергнуть публикацию о свадьбе. А Путин, отвечая на вопросы журналистов заявил, что РФ все девушки красивые и они все ему нравятся. Однако личную жизнь он не собирается обсуждать в прессе.

Тем не менее эту публикация о романе Кабаевой и Путина надолго поселилась в светской хронике и обрастала все новыми слухами. Поговаривали даже, что гимнастка родила детей президенту РФ, а он полностью обеспечил ей безбедную жизнь.

Отметим, что после завершения спортивной карьеры вероятная любовница Путина получила два высших образования и начала работать в органах государственной власти и даже была депутатом Госдумы. Сейчас она отошла от политических и государственных дел и сосредоточилась на поддержке спортивной молодежи. Она занимается проведением детских соревнований и благотворительных фестивалей.

Недавно Алина Кабаева снова оказалась в центре внимания из-за нового появления на публике. В российских СМИ отметили, что спортсменка посетила Гран-При Кубка Чемпионок ее имени по художественной гимнастике в Москве. И предстала в новом образе, заметно помолодевшая.

Для мероприятия Кабаева надела серый деловой костюм в стиле "тихой роскоши" с белой блузкой и поясом, а на шее завязала черный платок. При этом можно заметить, что лицо гимнастки выглядит моложе и свежее, видимо после косметических процедур или пластических операций. Также стало заметно, что Кабаева сменила прическу — она отказалась от прямого пробора, зачесав челку набок.

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