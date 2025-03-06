Путин стремится к миру? Почему Кремль в безвыходной ситуации.

Россия все активнее пытается поддержать стремление Дональда Трампа к прекращению войны в Украине, но за этим кроется не желание мира, а отчаяние Кремля. Для Владимира Путина война стала тотальной катастрофой как на поле боя, так и в экономическом плане.

Как сообщает The Telegraph, российская пропаганда пытается создать иллюзию уверенности, высмеивая проблемы Запада, но реальность для Кремля гораздо мрачнее. Москва надеется, что победа Трампа позволит закончить войну, поскольку российская армия несет колоссальные потери, а экономика балансирует на грани пропасти.

По оценкам западных экспертов, потери России убитыми и ранеными превысили 850 тысяч человек – больше, чем в США и Великобритании во время Второй мировой войны.

Кроме того, война уничтожает российскую экономику :

Процентные ставки выросли до 21%

Фонд национального благосостояния быстро пустеет

У Кремля нет ресурсов для финансирования войны

На этом фоне Россия демонстрирует готовность к переговорам. Одна из последних попыток – предложение Кремля выступить посредником в переговорах между США и Ираном, но Верховный лидер Ирана отверг эту инициативу, что лишь подтверждает потерю Москвой влияния.

Еще один удар по амбициям Кремля – усиление Европы. ЕС планирует собрать 800 миллиардов евро для наращивания обороны, а вступление Финляндии и Швеции в НАТО укрепило северный фланг Альянса.

Кремль испугался, когда президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа может отправить войска в Украину для защиты будущего мира. В ответ Россия истерически осудила эти слова как "конфронтационные".

Реальность такова: Трамп не будет вести переговоры с позиции силы, потому что настоящая слабая сторона – это Путин.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Трамп обсуждает возможность прекращения защиты стран-членов НАТО, которые не тратят достаточно средств на оборону.