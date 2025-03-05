Специально для "Телеграфа" украинский политик, блоггер и бывший народный депутат прокомментировал приостановку военной помощи США

В 70-х годах прошлого века албанский писатель Исмаил Кадаре написал роман "Барабаны дождя".

В нем говорится об осаде в середине XV века войсками Османской империи албанской крепости. Османская империя того времени была велика, страшна и непобедима. Тьма войска, множество непрерывных диких атак. Янычары, спецназ и смертники. Пушки с ядрами, которых еще не видел в мире, новейшие технологии военной тактики, стратегии и милитарной инженерии. Штурмы и происки. Османы отравили албанцам воду, они забросали в крепость крыс, отравленных смертоносными вирусами, они выбивали ворота, разбивали стены и рыли под землей ходы… Словом, у албанцев не было никакого шанса выстоять против этой безудержной орды… Но у албанцев была воля к жизни, была воля к жизни. Они выстояли, а османы проиграли. Паша, ведущий войско на приступ, умер с горя. Впоследствии умер и целый султан Мурад-II, который повел войско на албанцев во второй раз, и снова – без успеха.

Америка никак не помогла Албании. Видимо потому, что к тому времени она еще не была открыта.

Но албанцы выиграли ту войну, и Албания есть и сегодня, а Османской империи, как известно, давно нет.

Параллели здесь очевидны. Мы и Россия. Наша битва.

Во вторник, 4 марта президент США приостановил поставки военной помощи Украине, и посполитый народ радостно и вдохновенно полез в умирающую яму. Ибо "умирать" мы любим и умеем. "Нас изменили!", "Мы все погибнем", "Что теперь делать?" — такими риторическими тезисами исполнены ленты социальных сетей за вчера.

Впрочем, ничего такого страшного не произошло. Мы давно подозревали, кто такой Трамп, и чего от него ждать. Вот и дождались. Трамп открыто заигрывает с Россией, пытается умиротворить Путина, принудить Украину к уступкам и получить Нобелевскую премию мира.

Но не "все пропало", потому что нам свое делать.

Хуже и тяжелее, чем было в феврале 2022 года уже никогда не будет. Тогда против нас стояла действительно одна из самых мощных армий мира, еще целая и нетронутая. Мы не получали никакой помощи ни от одной страны в течение нескольких страшных суток. Если откровенно, то все с нами уже молча простились.

Но Вооруженные Силы Украины, без всякой посторонней помощи, через несколько недель умножили "вторую армию мира" на ноль, и отогнали ее от Киева, Николаева, Одессы, Чернигова, Харькова. И тогда начал чесаться и "свободный мир". Нам дали ПВО и "патриоты", дали "хаймарсы", "абрамсы" и F-16. Не сразу, и не в тех количествах, которые нам нужны были, но – дали!

Ибо вдруг выяснилось, что Россия вовсе не непобедима, и не так уж велика, как было принято считать.

В картографии есть такая штука, которая называется "проекция Меркатора". Она показывает реальный (неискаженный) масштаб стран на географической карте мира. И вот согласно этой проекции, Россия, которая "на глаз" растянулась на глобусе почти на половину земной сферы, на самом деле оказывается меньше африканского континента "по горизонтали". Россия – не велика! Надо же! Сенсация!

Украина, благодаря лучшим из нас, сделала свою собственную "проекцию Меркатора" путинской псевдоимперии. Она, эта недоимперия, не бесконечна, не неисчерпаема, не непобедима, как бы они ни выдавали желаемое за действительное.

И если есть в мире хотя бы один человек, который хочет "мира" больше Трампа, то этот человек — Путин. Россия за три года войны дошла до своих критических кондиций. Им больше некуда падать, несмотря на бодрую, но кажущуюся официальную статистику. Амбиции православного "третьего Рима" за три года войны взошли на псов. От стратегической цели "Киев за три дня" до тактической операции "лесополоса за три месяца". И это – ценой невероятных потерь. За три года Путину удалось утратить все, что собиралось Москвой для завоевания мира более полувека. Т-34 времен Второй мировой войны, и корейские наемники в Курской области – таковы настоящие результаты его "СВО".

Конечно, мы зависим от американской помощи. В некоторых отраслях оборонки – критически зависимые. Но не так, чтобы идти и сдаваться на милость агрессора.

За нас сейчас целая Европа, также "побившая горшки" с Трампом, и наконец спохватившаяся. Нам обещают немецкие "таурусы", французские "миражи", шведские "грипены" и британские ракеты для ПВО. Европа готова выделить почти триллион евро на увеличение собственной обороноспособности и помощь Украине. Все лидеры европейской части мира заявили, что Украину никто не бросит на произвол судьбы. Мы не сами. Мы субъективировали эту новую Европу. И эта Европа наконец-то поняла, что Украина — это не бедный проситель и обуза на шее, а реальная сила, которая эту Европу может спасти.

Не все так просто и однозначно и с Америкой. Будут разные решения, будут всякие попытки, будет возобновление помощи. Не зря каждый чиновник администрации Трампа спешит сообщить что решение об остановке поставок вооружений "ВРЕМЕННОЕ"!

Ибо есть и другая Америка. Не Трамповая. Есть общественное мнение, есть гражданское общество, есть демократы, есть принципиально другие "республиканцы". Более половины граждан США выступают за помощь Украине. Только 4% считают Россия дружественной. И это такие цифры, с которыми должны считаться даже Трамп и Вэнс.

В конце концов, как говорил когда-то Черчилль: "Американцы – мудрый народ, и они обязательно примут правильное решение. После того как перепробуют все неправильные". Сейчас мы как раз на этой стадии. Неправильные решения иссякают.

К чему и зачем я все это рассказываю? Сегодня мы с вами оказались в эпицентре мощной информационной атаки. Нас граждан Украины склоняют к миру не на наших условиях. И должны осознавать, что именно мы — потенциальные жертвы этой атаки. Мы должны об этом знать и не поддаваться истерии и панике.

Народ, который во многом вынес войну на своих собственных плечах, не имеет права на отчаяние. Не забывайте, что мы выстояли, стоим и выстоим. За эти три года мы стали нацией совершенно иного качества. Мы еще и сами себя до конца не знаем. И еще никому не удалось выкопать такой ямы, из которой мы не вылезли бы.

Поэтому не надо бесконечно скролить новостную ленту, употреблять гидазепам и "мерят давление". Живем дальше, держимся, верим!

В уже упомянутом романе Исмаила Кадаре "Барабаны дождя", один из военачальников Османской империи говорит: мы видим перед собой "земную" Албанию. Но еще и верхняя, "небесная" Албания, которой мы не видим и не чувствуем. Это Албания веры, уверенности в себе, Албания свободы, достоинства и воли. Мы не способны покорить даже земную Албанию, что уж говорить о небесной?

Мы все вместе, за последние три года создали такую нашу "небесную Украину", которую не покорить никогда и некому. Так же, как и земное. "И на обновленной земле…".