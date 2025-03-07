Путин готов согласиться на перемирие, но при определенных условиях, - Bloomberg
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В первую очередь, по мнению Кремля, на украинской земле не должно быть никаких войск НАТО
Владимир Путин готов обсуждать вопрос временного перемирия в Украине при условии прогресса в достижении окончательного мирного урегулирования. Также президент РФ выдвинул ряд принципиальных условий, которые обязательно должны быть соблюдены.
Об этом пишет Bloomberg. Источники издания сообщают, что Кремль пойдет на прекращение огня только в том случае, если им представят "четкие рамочные принципы финального мирного соглашения".
"Это предложение, ставшее первым сигналом положительного ответа президента Владимира Путина на призыв американского коллеги Дональда Трампа к прекращению огня, было передано на переговорах в Саудовской Аравии между высокопоставленными российскими и американскими чиновниками в прошлом месяце", — пишет Bloomberg.
Владимир Путин якобы действительно готов согласиться на временное перемирие, но при этом Россия будет настаивать на определенных условиях:
- РФ хочет корректировать и определять параметры возможной миротворческой миссии. В Кремле собираются "отбирать" страны, которые смогут в ней участвовать, а какие — нет.
- Никаких войск НАТО на украинской земле не должно быть.
При этом Россия не возражает против того, чтобы такие нейтральные в конфликте страны, как Китай, разместили свои войска на территории Украины.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поделился своим видением первых шагов к установлению мира. Он подчеркнул, что Украина готовит практические предложения, которые могут стать основой для всеобъемлющего урегулирования конфликта.
На своей официальной странице Зеленский предложил установить "тишину" как на небе, так и на море. Это предполагает:
- Остановка ударов ракет, дронов и бомб по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.
- Прекращение боевых операций в Черном море, что позволит избежать дальнейшей эскалации.
Президент назвал эти шаги прологом к более широкому урегулированию, подчеркнув, что война должна быть остановлена как можно быстрее.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон возобновили работу. Украина надеется, что на уже на следующей неделе состоится содержательная встреча между командами обеих стран.