Сразу в двух районах Киева вспыхнул пожар: что горит и какое качество воздуха (карта)

Дым заметно из разных уголков

Пожар в Киеве 9 марта произошел на левом берегу Днепра, а также в Оболонском районе. По предварительным данным, загорелась сухая трава у озера Министерка, а также на Осокорках.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Паблики показали, как выглядит пожар.

"Просто сейчас горит сухая трава у озера Министерка. Огонь раздувается и распространяется очень быстро", — говорится в сообщении.

Также сообщают, что пылает вблизи Осокорков. Местные жители показали, как из окна квартир в многоэтажке виднеется дым.

В телеграм-каналах Киева показали и дым на Позняках. Пожар виден из многих уголков. Окна пока не открывать, рекомендуют в сети.

При этом качество воздуха в столице не превышает норму. По данным Saveecobot, в некоторых районах наблюдается "хороший уровень".

Индекс качества атмосферного воздуха, рассчитанный по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязнителя воздуха — мелкодисперсной пыли фракции 2,5 микрона, в городе Киев по состоянию на 16:00, 9 марта 2025 года равен 62 — это умеренный уровень загрязнения атмосферного воздуха, который может вызвать незначительный дискомфорт при дыхании у чувствительных людей.

Напомним, на территории Киева продолжают фиксировать ухудшение качества воздуха. Людям рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

Ранее "Телеграф" писал, что в Броварах Киевской области в пятницу, 7 марта, значительно ухудшилось качество воздуха. В нескольких районах показатели составляли более 150 единиц загрязнения, что опасно для здоровья человека.