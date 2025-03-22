Масштабный пожар в Одесской области на границе с Приднестровьем: что происходит (фото, видео)

Видео масштабного пожара на границе с Приднестровьем: что происходит?

Вечером 21 марта в местных телеграмм-каналах Приднестровья начала появляться информация о масштабном пожаре в районе Незавертайловки.

По данным Главного управления по чрезвычайным ситуациям региона, возгорание охватило 100 гектаров сухого камыша, и на место были направлены четыре пожарных бригады.

Позже в сети появилось видео с подписью: "Так выглядит пожар на украинской стороне, это село Граденицы. С нашей стороны огонь остановили".

Утром 22 марта кадры с масштабным пожаром в Одесской области начали публиковать и украинские телеграмм-каналы, однако официальной информации о причинах возгорания и его последствиях пока нет.

Ситуация продолжает развиваться, ожидаются подробности.

Ранее "Телеграф" писал о том, что после атаки россиян по Одессе в ночь с 20 на 21 марта огнем охвачен пригород. Начались пожары в объектах торговой инфраструктуры, повреждены гражданские здания и автомобили гражданских жителей Одессы.