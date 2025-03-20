Почти не погиб, по дороге со школы: каким был беглый президент Янукович в первом классе

Виктор Янукович учился отлично, за что получил грамоту

Виктор Янукович — президент-беглец, запомнившийся благодаря коррупционным схемам и предательству. Его путь к президентству был проложен через манипуляции. О его жизни существует много догадок и слухов, ведь сам политик почти не рассказывал о себе и скрывал факты. Правда, о любовницах экс-президента известно достаточно много.

О школьных годах экс-политика тоже нет точной информации. Однако известно, что он учился в школе в его родном городе. Тогда все знали, в каком классе сидел за партой Виктор Янукович.

Известно, что будущий президент Украины учился в школе №34 в Енакиево. Также в городе был музей в честь Януковича. Однако начал грызть гранит науки Виктор в другой школе №16, которой сейчас нет.

Она была вблизи от его дома, но даже туда приходилось идти пешком пять километров. Сейчас поселок, где проживала семья Януковичей, Новая Жуковка, невозможно найти на картах. Не сохранилось также здание и родная школа будущего президента.

Каким был Виктор Янукович в первом классе

Известно, что первого учителя Януковича звали Сергей Захарович Солдатенко. Он был жестким, но справедливым и авторитетным среди детей.

Директор одной из школ города Енакиево Наталья Масанова рассказывала, что нашла книгу учета учащихся за 1950-1967 годы. Там была указана фамилия Янукович. По ее словам, Виктор учился в 1-Б классе. В графе о месте работы отца Федора указан машинист транспортного паровоза на Енакиевском метзаводе. Также есть запись, что в 1960 году Витя Янукович перевелся в школу №34.

Также Наталья отметила, что в книге приказов школы №16 было указано, что Виктор Янукович получил благодарность за отличное поведение и хорошую успеваемость. Он был отличником.

В конце 50-х Янукович мог дважды погибнуть, возвращаясь из школы. Об этом сам Виктор рассказывал автору книги "Прикоснись к судьбе" Вере Николаевой. По его словам, неподалеку от его дома находился шламовый отстойник. Туда сливались отходы металлургического завода. Виктор залез в тот отстойник и его туда затянуло. Однако ему удалось вылезти благодаря тому, что ветер нагнул ветку дерева и Виктор уцепился за нее.

Второй раз досадная ситуация случилась с Януковичем тоже по дороге со школы. Стадо гусей набросилось на него и парень стал убегать, поскользнулся и упал в колодец. Его спасло только то, что падая, он зацепился за крюк внутри колодца курткой. Впоследствии его вытащили прохожие.

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