Говорил, что уничтожит Авакова "как собаку": как погиб экс-лидер "Правого сектора" Александр Музычко и где похоронен

Мужчина погиб в 51 год

В ночь с 24 на 25 марта 2014 убили координатора "Правого сектора" на Западе Украины Александра Музычко, известного как "Сашко Белый". Поэтому сегодня проходит 11-я годовщина со дня его гибели. А недавно в Одессе похоронили известного активиста Демьяна Ганула.

"Телеграф" расскажет больше об известном участнике "Правого сектора", почему он погиб и где его похоронили.

Что известно об Александре Музычко

Александр Музычко родился в Кизеле в России. Его предки воевали в Армии УНР. Проходил военную службу в войсках противовоздушной обороны в Тбилиси. После обретения Украиной независимости Александр создал Союз независимой украинской молодежи в Ровно, который был первой националистической организацией в городе. Также присоединился к Украинской национальной ассамблее и отрядам УНСО в Ровенской области.

"Сашко Белый" был членом националистических организаций, фото "Радио Трек"

Музычко участвовал в первой чеченской войне, во время которой командовал отрядом УНА-УНСО "Викинг". Он входил в подразделение полевого командира Шамиля Басаева и был телохранителем президента Ичкерии Джохара Дудаева. Тогда украинец получил позывные "Белый" и "Консул".

"Сашко Белый" воевал в Чечне против россиян, фото из сети

После возвращения в Украину Музычко стал фигурантом уголовных дел. В 1995 году он подрался с посетителем кафе, за что его признали виновным в нанесении тяжких телесных повреждений. Против "Сашки Белого" также открывали дело за стрельбу в одном из киевских развлекательных центров.

За обвинение в вымогательстве средств Музычко сидел несколько лет в СИЗО, а в 2003 году мужчину приговорили к нескольким годам заключения. В 2012 году Музычко баллотировался в депутаты Верховной Рады и занял шестое место.

Музычко руководил "Правым сектором" на Западе Украины, фото из сети

В 2013 году Александр координировал "Правый сектор" в западных областях Украины. Участвовал в Евромайдане. В 2014 году Музычко приходил к ровенскому прокурору Андрею Таргонию с оружием, унизил его и ударил. Также мужчина говорил, что накажет тогдашнего министра внутренних дел Арсена Авакова "как собаку".

Музычко говорил, что накажет Авакова "как собаку"

Кроме этого, Музычко заявлял, если люди Авакова приедут в Ровенскую область задерживать его, то он их убьет и тогда поедет "брать Киев". Впоследствии против активиста возбудили уголовное дело за хулиганство и угрозы правоохранителю.

Смерть и могила Александра Музычко

В ночь с 24 на 25 марта работники УБОП и спецподразделение "Сокол" пытались задержать членов организованной преступной группы. В МВД сообщили, что Музычко начал стрелять по милиционерам и попал в бойца спецподразделения "Сокол". Тогда копы открыли ответный огонь и смертельно ранили активиста во время задержания.

Интересно, что за 10 дней до гибели Музычко записал видеообращение, что его могут "убрать".

"Руководство генпрокуратуры и МВД Украины приняли решение о моем физическом уничтожении, или захвате и выдаче меня России, для того чтобы потом все обратить на спецслужбы РФ. Для проведения этой операции уже создан спецотряд", — говорил Музычко.

Ровенский и Луцкий горсоветы назвали гибель Музычко "политическим убийством" и призвали уйти в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

С активистом прощались в Ровенском областном музыкально-драматическом театре, куда пришли несколько тысяч горожан. Музычко похоронили на Аллее Героев кладбище "Новое" ("Молодежное").

Музычко похоронили в Ровно, фото Алексея Миклухи

Музычко построили памятник в виде серого широкого креста и черной плиты. Также там можно увидеть золотистый портрет-барельеф активиста. На могиле насажены цветы и стоят лампадки.

Музычко установили большой памятник, фото Алексея Миклухи

На месте гибели Музычко установили большой молочно-коричневый крест с вышитым полотенцем. Также там есть плита с личными данными Александра и его портрет.

На месте гибели Музычко установили крест, фото из сети

Музычко установили мемориал на месте гибели, фото из сети

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