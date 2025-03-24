Говорил, что уничтожит Авакова "как собаку": как погиб экс-лидер "Правого сектора" Александр Музычко и где похоронен
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Мужчина погиб в 51 год
В ночь с 24 на 25 марта 2014 убили координатора "Правого сектора" на Западе Украины Александра Музычко, известного как "Сашко Белый". Поэтому сегодня проходит 11-я годовщина со дня его гибели. А недавно в Одессе похоронили известного активиста Демьяна Ганула.
"Телеграф" расскажет больше об известном участнике "Правого сектора", почему он погиб и где его похоронили.
Что известно об Александре Музычко
Александр Музычко родился в Кизеле в России. Его предки воевали в Армии УНР. Проходил военную службу в войсках противовоздушной обороны в Тбилиси. После обретения Украиной независимости Александр создал Союз независимой украинской молодежи в Ровно, который был первой националистической организацией в городе. Также присоединился к Украинской национальной ассамблее и отрядам УНСО в Ровенской области.
Музычко участвовал в первой чеченской войне, во время которой командовал отрядом УНА-УНСО "Викинг". Он входил в подразделение полевого командира Шамиля Басаева и был телохранителем президента Ичкерии Джохара Дудаева. Тогда украинец получил позывные "Белый" и "Консул".
После возвращения в Украину Музычко стал фигурантом уголовных дел. В 1995 году он подрался с посетителем кафе, за что его признали виновным в нанесении тяжких телесных повреждений. Против "Сашки Белого" также открывали дело за стрельбу в одном из киевских развлекательных центров.
За обвинение в вымогательстве средств Музычко сидел несколько лет в СИЗО, а в 2003 году мужчину приговорили к нескольким годам заключения. В 2012 году Музычко баллотировался в депутаты Верховной Рады и занял шестое место.
В 2013 году Александр координировал "Правый сектор" в западных областях Украины. Участвовал в Евромайдане. В 2014 году Музычко приходил к ровенскому прокурору Андрею Таргонию с оружием, унизил его и ударил. Также мужчина говорил, что накажет тогдашнего министра внутренних дел Арсена Авакова "как собаку".
Кроме этого, Музычко заявлял, если люди Авакова приедут в Ровенскую область задерживать его, то он их убьет и тогда поедет "брать Киев". Впоследствии против активиста возбудили уголовное дело за хулиганство и угрозы правоохранителю.
Смерть и могила Александра Музычко
В ночь с 24 на 25 марта работники УБОП и спецподразделение "Сокол" пытались задержать членов организованной преступной группы. В МВД сообщили, что Музычко начал стрелять по милиционерам и попал в бойца спецподразделения "Сокол". Тогда копы открыли ответный огонь и смертельно ранили активиста во время задержания.
Интересно, что за 10 дней до гибели Музычко записал видеообращение, что его могут "убрать".
"Руководство генпрокуратуры и МВД Украины приняли решение о моем физическом уничтожении, или захвате и выдаче меня России, для того чтобы потом все обратить на спецслужбы РФ. Для проведения этой операции уже создан спецотряд", — говорил Музычко.
Ровенский и Луцкий горсоветы назвали гибель Музычко "политическим убийством" и призвали уйти в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.
С активистом прощались в Ровенском областном музыкально-драматическом театре, куда пришли несколько тысяч горожан. Музычко похоронили на Аллее Героев кладбище "Новое" ("Молодежное").
Музычко построили памятник в виде серого широкого креста и черной плиты. Также там можно увидеть золотистый портрет-барельеф активиста. На могиле насажены цветы и стоят лампадки.
На месте гибели Музычко установили большой молочно-коричневый крест с вышитым полотенцем. Также там есть плита с личными данными Александра и его портрет.
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