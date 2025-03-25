США и Россия сделают совместное заявление по результатам переговоров: когда ждать

На переговорах в Эр-Рияде достигнут прогресс, и "положительное объявление" ожидается "в ближайшее время", — источник в Белом доме

Российско-американские переговоры в Саудовской Аравии в понедельник, 24 марта, продолжались более 12 часов. В 10:00 по киевскому времени 25 марта будет опубликовано совместное заявление России и США по их итогам.

Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на два источника. Reuters пишет, что источник в Белом доме проинформировал, что на переговорах в Эр-Рияде достигнут прогресс, и "положительное объявление" ожидается "в ближайшее время".

Что известно о переговорах России и США

Российский источник сообщил изданию, что проект совместного заявления был направлен в Москву и Вашингтон для утверждения. Стороны намерены его опубликовать во вторник.

В день переговоров президент США Дональд Трамп перечислил вопросы, которые обговаривались. Кроме прекращения обоюдных ударов в Черном море, по словам главы США, обсуждаются еще несколько.

"Мы сейчас говорим о территории. Мы говорим о линиях разграничения, говорим о власти, собственности на электростанции", — заявил Трамп.

Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц заявлял, что делегации США, России и Украины собрались в одном помещении в Эр-Рияде. Кроме прекращения огня в Черном море, по словам Уолца, стороны должны были обсудить "линию контроля" между двумя армиями, которую он описал как "меры проверки, поддержания мира, замораживание линий там, где они есть".

Между Киевом и Вашингтоном должна пройти еще одна встреча

Источник в делегации сообщил "Суспільному", что украинская делегация остается в Эр-Рияде еще на день. Предстоит еще одна встреча между представителями Украины и США.

Как сообщал "Телеграф", по приказу главы России Владимира Путина мирные переговоры максимально затягиваются. Цель проста – захватить как можно больше украинских земель до возможного перемирия. Кремль считает, что США, в конце концов, заставят Украину отдать оккупированные территории.