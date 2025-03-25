Сплошная роскошь: что известно об отеле в Эр-Рияде, где состоялись переговоры США и России по войне в Украине

Цена за королевский люкс составляет более 200 000 гривен

В Саудовской Аравии прошли переговоры между Россией и США. Делегации этих стран встречались для того, чтобы обсудить войну в Украине. Сама встреча прошла в гостинице Ritz-Carlton, которая является одним из самых роскошных в Эр-Рияде и обеспечивает высокий уровень комфортного пребывания для своих гостей.

"Телеграф" подробно разобрался в ценовой политике гостиницы и предоставляемых им условиях.

Расположение и интерьер

Ritz-Carlton – это пятизвездочный отель, находящийся в столице Саудовской Аравии. Он обеспечивает элитное проживание, изысканные заведения питания и услуги высокого уровня.

Здание оснащено арочной дверью и мраморными коридорами. Отель находится рядом с конференц-центром короля Абдулазиза и предлагает множество удобств, в том числе 6 ресторанов, большой бассейн и просторные комнаты.

Отель Ritz-Carlton Отель Ritz-Carlton Бассейн в отеле Ritz-Carlton

Номера отеля выполнены в теплых оттенках и оборудованы ЖК-телевизорами, спутниковыми каналами и CD/DVD-проигрывателями.

Номер в отеле Ritz-Carlton Номер в отеле Ritz-Carlton Номер в отеле Ritz-Carlton Номер в отеле Ritz-Carlton

В ресторане Azzurro гости могут отведать итальянские блюда, а на открытой террасе подают чай и легкие закуски.

Терраса в отеле Ritz-Carlton Терраса в отеле Ritz-Carlton Ресторан в Ritz-Carlton

Ritz-Carlton предлагает оздоровительный центр с сауной, фитнес-залом и бассейном с панорамным видом. Кроме того, в отеле есть боулинг с 6 дорожками, а также бар, где подают разнообразные коктейли.

Боулинг в отеле Ritz-Carlton

Также доступна аренда автомобилей и бесплатная парковка. Ritz-Carlton находится в 40 минутах езды от международного аэропорта имени короля Халеда, прямо напротив дипломатического района Эр-Рияда.

Какие цены в отеле

Переночевать в отеле стоит не менее 328 евро за 1 человека.

Цена за королевский люкс – 5 994 евро или более 270 000 гривен. Можно выбрать вариант с завтраком или доплатить за него еще 43 евро. Кроме того, предоставляется бесплатная детская кроватка в зависимости от запроса клиента.

Напомним, что с 23 по 25 марта в Эр-Рияде состоялось несколько раундов последовательных переговоров между делегациями Украины и США, а также между США и представителями РФ. Где именно проходила встреча американцев с украинцами 23 марта, пока неизвестно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что искусственный интеллект проанализировал встречу делегаций Вашингтона и Киева, спрогнозировал дальнейшее развитие событий и факторы риска в достижении мира. Grok подытожил, что переговоры определят, возможно ли временное перемирие и на каких условиях.

На саммите украинских представителей и американских активно обсуждали временное перемирие в Черном море и прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. Все известные подробности опубликованы в материале.