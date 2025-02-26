Мал клоп, да вонюч: сеть хохочет над новым званием пропагандиста Соловьева

В РФ часто награждают тех, кто помогает режиму Путина

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев рассказал об успехах "журналиста" Владимира Соловьева в спорте. Накануне глава российского спорта лично наградил Соловьева званием мастера спорта по практической стрельбе.

Соответствующий комментарий Дегтярева приводит Sports.ru. Михаил подчеркнул, что наградил Соловьева еще в прошлом году, но российские журналисты не заметили этого, потому пришлось повторить процедуру еще раз.

– На днях вы вручили корочку мастера спорта по практической стрельбе телеведущему Владимиру Соловьеву. За что?

– Так заслужил! Он участвует в турнирах, успешно. Вот федерация его и представила, подала документы. Он же не первый год соревновался, шел к этому, хорошо стреляет из разных видов оружия. Когда-то поставил цель стать профессиональным стрелком – и достиг ее. Уважаю.

Почему вы решили отдельно поздравить его на своем канале, это же рядовой норматив?

– Он человек известный, пусть люди знают. Сам-то Владимир скромный, я вообще ему звание присвоил еще в декабре. Но опять журналисты спортивные ни черта не читают – ни устав ОКР, ни опубликованные приказы министра. Проворонили, – сказал Дегтярев.

В сети лишь смеются над новым званием Соловьева. Один из пользователей описал пропагандиста известным фразеологизмом: "мал клоп, да вонюч".

Напомним, Дегтярев поддерживает главу Кремля Владимира Путина и даже называет себя "солдатом Путина". Он прославился в РФ благодаря своим походам в баню с Владимиром Жириновским.