Желающим предлагают пройти по трубе в снаряжении

В Екатеринбурге возле православного храма установили 16-метровую трубу, которую посвятили операции "Труба", в ходе которой подразделения армии РФ попытались использовать ветку газопровода, чтобы зайти в тыл украинских сил возле Суджи в Курской области. Объект разместили перед Храмом на Крови – именно там разместили выставку на тему войны в Украине. Эту инсталляцию митрополит Евгений Кульберг торжественно открыл и сравнил с танками на постаментах времен Второй мировой.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, труба символизирует маршрут, по которому якобы передвигались военные во время спецоперации на Курщине. В храме заявили, что диаметр установки соответствует размерам настоящей трубы, а экспозиция призвана "помочь почувствовать то, что пережили солдаты". По словам митрополита, "труба — это как праща Давида, которым тот победил Голиафа", а "любой нормальный мальчик мечтает воевать", поэтому подобные выставки должны вдохновлять детей на служение.

Более 600 военных, по версии Минобороны России, должны были пройти по трубе 12–15 км в полном боевом снаряжении. Украинская аэроразведка тогда вовремя обнаружила продвижение россиян. После этого по трубе были нанесены удары, а вражеские силы заблокированы и частично уничтожены.

В Генштабе ВСУ подтвердили, что по диверсионно-штурмовым группам противника возле Суджи работали ракеты, артиллерия и дроны. Российские источники признали большие потери, в частности из-за удушения в самой трубе. Части солдат удалось выбраться.

Тем не менее в Екатеринбурге выставку, воспевающую эту операцию, открывают с участием кадетов, церковных объединений, студентов и школьников. Трубу планируют оставить до октября, а всем желающим предлагают пройти ее в снаряжении, чтобы "почувствовать, что пережили" российские оккупанты.

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