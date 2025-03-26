Охочим пропонують пройти по трубі у спорядженні

У Єкатеринбурзі біля православного храму встановили 16-метрову трубу, яку присвятили операції "Труба", під час якої підрозділи армії РФ спробували використати гілку газопроводу, аби зайти в тил українських сил біля Суджі в Курській області. Обʼєкт розмістили перед Храмом на Крові — саме там відкрили виставку на тему війни в Україні. Цю інсталяцію митрополит Євгеній Кульберг урочисто відкрив і порівняв із танками на постаментах часів Другої світової.

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, труба символізує маршрут, яким нібито пересувались військові під час спецоперації на Курщині. У храмі заявили, що діаметр інсталяції відповідає розмірам справжньої труби, а експозиція покликана "допомогти відчути те, що пережили солдати". За словами митрополита, "труба — це як праща Давида, якою той переміг Голіафа", а "будь-який нормальний хлопчик мріє воювати", тому подібні виставки мають надихати дітей на служіння.

Понад 600 військових, за версією Міноборони Росії, мали пройти трубою 12–15 км у повному бойовому спорядженні. Українська аеророзвідка тоді вчасно виявила просування росіян. Після цього по трубі було завдано ударів, а ворожі сили заблоковані та частково знищені.

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що по диверсійно-штурмових групах противника біля Суджі працювали ракети, артилерія та дрони. Російські джерела визнали великі втрати, зокрема — через задушення в самій трубі. Частині солдатів вдалося вибратися.

Попри це, у Єкатеринбурзі виставку, що оспівує цю операцію, відкривають за участю кадетів, церковних обʼєднань, студентів і школярів. Трубу планують залишити до жовтня, а всім охочим пропонують пройти її в спорядженні, щоби "відчути, що пережили" російські окупанти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що у Ростовській області масштабна пожежа охопила кілька сіл. Місцеві жителі повідомляють, що полум’я підступає впритул до житлових будинків.