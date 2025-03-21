Атака на ГИС "Суджа": что известно о важном газовом объекте РФ

До остановки транзита "Газпром" поставлял через ГИС "Суджа" от 37 до 40 миллионов кубометров газа в сутки

ГИС "Суджа" на границе Курской и Сумской областей в ночь на пятницу, 21 марта, была поражена, там вспыхнул масштабный пожар. Россия обвинила в атаке Украину, но это неправда.

"Телеграф" рассказывает, что известно о ГИС "Суджа". Она была ключевым пунктом транзита российского газа через территорию Украины после прекращения поставок через ГИС "Сохрановка" в мае 2022 года.

Технические характеристики

Эта ГИС является частью газопровода диаметром 1420 мм, который использовался для экспорта топлива в Европу. В октябре 2024 года на нее подавали 42,4 млн. кубометров газа в сутки. Отметим, с 1 января 2025 Украина полностью прекратила транзит российского газа через свою территорию.

До этого, благодаря транзиту через Суджу, российский газ получали Австрия, Словакия и Молдова. До остановки транзита "Газпром" поставлял через ГИС "Суджа" от 37 до 40 миллионов кубометров газа в сутки.

Функции газоизмерительной станции

Газоизмерительная станция – это станция, где измеряют количество и определяют качества газа, передаваемого транзитом через газопровод. До полномасштабной войны учет газа, поступавшего в Украину, осуществлялся на 9 газоизмерительных станциях (ГИС), среди которых "Суджа". Дополнительно действовало два пункта измерения газа (ПИГ).

Контроль над станцией

ГИС "Суджа" перешла под контроль Украины в первые дни Курской операции в августе 2024 года. По данным аналитиков DeepState, по состоянию на 20 марта 2025 года, строения станции в пограничном районе контролировала Украина.

Предварительные разрушения

В августе 2024 года, после начала операции ВСУ в Курщине, российская служба "Радио Свобода" обнародовала спутниковые снимки разрушений на газоизмерительной станции "Суджа". Генштаб сообщил, что россияне сбрасывали на станцию авиабомбы.

Попытки диверсий

В начале марта 2025 года российская армия пыталась переправить группу солдат в тыл украинских сил в Курской области РФ по трубе газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. В тот момент он уже не эксплуатировался.

Текущая ситуация

Напомним, в ночь на 21 марта появилась информация, что на газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области начался масштабный пожар. Огонь с территории станции видели в Курске, Белгороде и на границе с Сумской областью. В сети заявили об обстреле станции, а российские СМИ обвинили Украину.

Однако, как сообщал "Телеграф", Генштаб ВСУ опроверг российскую пропаганду, что станция якобы была атакована Украиной. Там подчеркнули, что эти обвинения безосновательны.