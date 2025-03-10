Операция "Труба": могут ли россияне попасть в Киев по газопроводу

Российский маневр закончился полным провалом, но у украинцев возникло много вопросов

Использование россиянами газопроводной трубы для попытки зайти в тылы украинским подразделениям в Курской области не является чем-то новым. Однако то, что эта операция катастрофично провалилась наглядно показывает, почему такую хитрость не получится использовать для захода в тыловые города, вроде Киева.

Об этом "Телеграфу" рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак. По его словам, россияне неоднократно пытались использовать коллекторы и канализации. Например, такое случалось в Авдеевке.

Он отметил, что враг не сможет использовать для этих целей украинскую ГТС, поскольку оккупантам просто не хватит воздуха.

"По это трубе не разгуляешься. По ней нельзя пройти 700 километров, так как банально не хватит воздуха. Это замкнутое пространство, мечта клаустрофоба. Ты просто заходишь туда и не знаешь, выйдешь ты оттуда или нет. 1,4 метра в высоту и ты на коленях идешь", — сказал он.

По словам Ступака, этой тактикой можно воспользоваться для преодоления 10-15 километров между компрессорными станциями. При этом он не исключает того, что россияне сейчас действительно поднимают старую документацию времен СССР или даже царской России, чтобы найти возможные подземные коммуникации, которыми можно воспользоваться.

Он подчеркнул, что вероятность того, что трубы можно будет использовать для тихого проникновения в Киев, очень низка. Хотя бы потому, что от границы с Беларусью до Киева 120 километров. Ступак отмечает, что попытка воспользоваться этой тактикой в Курской области стала большим проколом и россияне сами это признали.

О невозможности использования ГТС для скрытного проникновения "Телеграфу" также рассказал начальник компрессорной станции "Хуст" Василий Шак. Он уточнил, что это не позволит сделать диаметр трубопровода, а также отсутствие внутри трубы воздуха для дыхания.

"Это технически невозможно. Это как сказать "давайте построим мост на Луну", но это ведь нереально. Вот примерно такая же ситуация и тут", — сказал он.

При этом он не стал вдаваться в детали, сославшись на то, что не хочет озвучивать более конкретные характеристики украинской ГТС в военное время.

Как сообщалось ранее, российские войска попытались по ветке газопровода подойти к Судже в Курской области. Однако план, о котором изначально с гордостью трубили россияне, мог обернуться для них настоящей катастрофой.