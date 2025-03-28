Не просто маразм Путина. Как Кремль планирует ввести управление ООН в Украине, рассказал политолог

У Кремля появился новый нарратив в информационной войне

Новые абсурдные заявления главы России Владимира Путина по поводу желания ввести управление ООН в Украине — это абсурд. К ним следует относиться осмотрительно.

Как отмечает политолог Вадим Денисенко, воспринимать слова Путина за маразматические идеи не следует, ведь в случае с ООН это целая кампания, над которой "работали лучшие умы РФ".

"Спойлер: идея идиотическая. Но мы должны помнить: утвержденный план в России отрабатывается, а не выбрасывается в помойку. Поэтому к этому нужно отнестись серьезно", — говорится в сообщении.

Денисенко добавляет, что большую ясность в эти стремления Кремля внесли заявления спикера Путина Дмитрия Пескова. По его словам, Россия оставляет за собой право не соблюдать режим 30-дневного прекращения огня по объектам энергетики.

"Россия констатирует "отсутствие" контроля за вооруженными силами со стороны руководства Украины. Украина присоединилась к мораторию на удары по энергообъектам и дала команду военным, которая, очевидно, "не выполняется"", — сказал Песков.

Политолог разъясняет это заявление следующим образом:

Кремль в очередной раз отмечает "нелегитимность власти" в Украине, которая якобы "не может контролировать свою армию". Россия остается "миролюбивой страной, которая стремится закончить войну, а вот Украина — нет". Террорист в этой войне "не Кремль".

По словам Денисенко, сейчас это один из самых главных нарративов Кремля, с которым Украине следует бороться. Вероятно, Россия такими заявлениями пытается не только отбелить свою репутацию, но и склонить Запад на свою сторону, в том числе и ООН.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в США отреагировали на мечты Путина о "временной администрации" в Украине.