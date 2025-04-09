Актер-путинист Ефремов досрочно вышел из тюрьмы. За что он сидел и как изменился за годы там (фото)

В среду, 9 апреля, из колонии выпустили российского актера Михаила Ефремова

Российский актер-путинист Михаил Ефремов добился через суд условно-досрочного освобождения. В среду, 9 апреля, его выпустили из колонии в Белгородской области и тайно увезли, чтобы избежать толпу журналистов. Актер, который жаловался на проблемы со здоровьем, отправился в Москву, где планирует поправить здоровье и вернуться к актерской деятельности.

Отметим, что Ефремов был осужден на 8 лет за пьяное ДТП, которое устроил в июне 2020 года, и в результате которого погиб человек. По решению суда он был помещен в Белгородскую исправительную колонию №4, в которой должен был отбывать восьмилетний срок.

Как только появилась возможность, Ефремов начал подавать прошения на УДО, и спустя почти 5 лет отсидки суд одобрил досрочное освобождение актера. Все время в тюрьме Михаил Ефремов жаловался на проблемы с легкими и проходил обследования у пульмонолога. При этом сокамерники актера, по данным росСМИ, утверждают, что он все время в колонии курил крепкие сигареты.

Михаил Ефремов в тюрьме

Надо сказать, что за время в тюрьме Ефремов сильной изменился — он заметно постарел, осунулся и похудел. Вероятно на его вид повлияли не только тюремные условия, но и проблемы со здоровьем, на которые он жаловался.

Отметим, что в апреле 2022 года, адвокат Ефремова заявил, что его клиент поддерживает агрессивную войну Путина против Украины. По словам Петра Хархорина, актер заявил, что "у руководства РФ не было другого выхода, поэтому он положительно относится к тому, что происходит".

В сентябре 2024 года российское издание Lenta.ru со ссылкой на источник из окружения семьи актера сообщило, что Михаил Ефремов якобы собирался на "СВО". Он хотел подать ходатайство об отправке из колонии на войну в Украине. Более того, артист был готов стать танкистом, поскольку умеет водить танк.

Михаил Ефремов в тюрьме

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит небинарный ребенок актера Ефремова. Похоже, его дочь решила стать сыном.